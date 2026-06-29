The Guardian’ın haberine göre, Crysencio Summerville, Chelsea ve Tottenham Hotspur’un ilgisini çekiyor. West Ham United ve Hollanda milli takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Londra içinde kulüp değiştirebilir.

Geçen sezon Premier League'den küme düşen The Hammers, mali nedenlerden dolayı oyuncunun ayrılmasına izin vermek zorunda. Summerville'in Londra'daki sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.

Ancak Rotterdamlı oyuncu, İngiltere'nin başkentinden ayrılmak zorunda değil. Chelsea ve Tottenham, daha önce ilgi gösteren Manchester United ve Paris Saint-Germain'e katılmış durumda.

Chelsea, Summerville'in yanı sıra Jarrod Bowen'ı (29) da West Ham'dan transfer edilebilecek ilgi çekici bir kanat oyuncusu olarak belirledi. Tottenham ise yalnızca Hollandalı oyuncuya odaklanıyor.

West Ham, Hollanda Milli Takımı adına oynadığı ilk beş uluslararası maçta iki gol ve iki asist kaydeden Summerville için en az 50 milyon euro talep ediyor.

İki yıl önce West Ham, Summerville’i kadrosuna katmak için Leeds United’a yaklaşık 30 milyon euro ödemişti.

Feyenoord'un altyapısından yetişen oyuncu, West Ham formasıyla 56 maça çıkmış görünüyor. Bu maçlarda Summerville sekiz gol ve yedi asist kaydetti.