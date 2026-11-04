Como, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu. RC Lens deplasmanında aldığı 1-9'luk galibiyetle başarılı teknik direktör Cesc Fàbregas'ın takımı, Liverpool'un Beşiktaş'a ve Real Madrid'in Malmö FF'ye karşı elde ettiği 8-0'lık rekor galibiyetleri yakaladı. Fàbregas, Lens karşısında sonuna kadar hücum etmeyi sürdürmek için Manchester United'a karşı oynadıkları son maçtan yararlandı.

Como, 21 Ekim'de Manchester United karşısında 4-1'lik çarpıcı bir galibiyet elde etmişti. Jacobo Ramón'un 76. dakikada skoru 4-0'a getirmesinin ardından Fàbregas, oyuncularına tempoyu düşürmelerini söyledi. Como, sıkı sıkıya elinde tuttuğu kontrolü kaybetti ve uzatma dakikalarında Hollanda millî takımı oyuncusu Joshua Zirkzee'den bir gol yedi.

Fàbregas o maçın ardından, "Son on dakikadan pişmanım. Oyunculara koşmayı bırakıp orta sahada kalmalarını söyledim ve bundan pişmanım. Çünkü onları sonuna kadar mücadele etmeye teşvik eden ilk kişi her zaman benim. Yoğunluğumuzu düşürdüğümüz için yediğimiz gol canımı acıttı. Bu benim hatamdı" dedi.

Como, çarşamba günü Lens deplasmanında ilk yarıyı 0-3 önde kapattı. Yıldız oyuncu Nico Paz, Fàbregas'ın devre arasında takımı şaşırttığını söylüyor: "Birkaç hafta önce Manchester United'a karşı yaptığımız gibi Lens karşısında da bizden biraz tempoyu düşürmemizi isteyeceğini bekliyorduk. Ama 'Bu akşam kaç gol atabileceğinizi görmek istiyorum' dedi."

Lens karşısında bir gol ve iki asist kaydeden Paz, "Böylece sonunda dokuz gole ulaştık. Maça tamamen hâkim olduk ve galibiyeti sonuna kadar hak ettik" dedi. Eski FC Utrecht forveti Tasos Douvikas ise hat-trick yaptı ve altı golle Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Como, Şampiyonlar Ligi'nde veya onun öncülü olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda deplasmanda yediden fazla gol atmayı başaran ilk İtalyan takımı oldu. Ayrıca Bayern Münih'in Dinamo Zagreb karşısında aldığı 9-2'lik galibiyetten sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında dokuz gol atmayı başaran yalnızca ikinci takım oldu.

Fàbregas maçın ardından Sky Sport Italia kameralarına, "Mutluyum. Futbol bu ve her şey beklediğimizden iyi gitti. Çocuklar iyi iş çıkardı. Şimdi pazar günü oynayacağımız çok önemli maça hazırlanmalıyız. Bu, millî takım araları arasındaki maç serimizin dokuzuncu karşılaşması olacak" dedi. Como, pazar günü Serie A'da Inter'e konuk olacak.

"Como, tüm taraftarlarımız ve burada kariyerlerinin başında olan birçok genç oyuncu için harika bir akşam. Ama ayakları yere basmalı, mütevazı kalmalı, öğrenmeye devam etmeli ve bundan sonra her şeyin kendiliğinden yolunda gideceğini düşünmemeliler."

Fàbregas, "Bu performansları sergilemeyi sürdürebilmek için çok çalışmaya devam etmeliler" dedi. Teknik direktör, Ruben Aguilar'ın attığı golden ise o kadar memnun değildi. AS Monaco'dan Fàbregas'ın eski takım arkadaşı olan Aguilar, kornerden gelen topa yaptığı müthiş voleyle Fransızlar adına maçın en parlak anına imza attı.

İspanyol teknik direktör, "Yediğimiz gole kızgınım çünkü üç oyuncu değişikliğiyle savunmamızda bazı değişiklikler yaptık" dedi. Yine de içten içe golden keyif aldığını saklamadı: "Ona daha önce böyle bir gol attığını hiç görmediğimi söyledim! Gerçekten müthiş bir goldü" diye konuştu Fàbregas.