Jamie O'Hara, Jan Paul van Hecke'den bıkmış durumda. Eski orta saha oyuncusuna göre Hollandalı stoper, cumartesi günü Manchester United deplasmanından bir puanla dönen Tottenham Hotspur'a hiçbir katkı sağlamıyor (1-1).

Van Hecke, Bryan Mbeumo'nun bitime 15 dakika kala Old Trafford'da uzak köşeye sert bir şut çekerek gol perdesini açmasını engelleyemedi. Tottenham, 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında bir puanı kurtardı ancak bu, O'Hara için bir şey ifade etmiyor.

"Van Hecke ne yapıyor böyle? Ayakkabılarında çimento var" diyen şaşkın O'Hara, Manchester United'ın ilk golünün ardından talkSPORT. canlı yayınında tepkisini dile getirdi.

"Ne berbat bir oyuncu. Van Hecke kendi ceza sahasında rakibe rahat bir şut fırsatı veriyor. Bu bir şaka, bu takım bir şaka. Bıktım artık!" diye öfkelendi eski Tottenham oyuncusu. Tottenham, Dominic Solanke sayesinde yine de bir puanı kurtardı.

O'Hara, Tottenham'ın geçen yaz Hollanda millî takım oyuncusu Van Hecke için neden 60 milyon avro ödediğini yüksek sesle sorguladı: "Onu kim aldı? O kişi kovulmalı!"

"O bir eşek. Vuskovic'in gitmesine izin verdik ve yerine bir eşek aldık. Bir oyuncu onunla ne zaman bire bir kalsa şut çekiyor. Berbat!" diyen yorumcu, eleştirilerini böyle noktaladı.

Van Hecke, Premier League'de şu ana kadar altı maça çıktı ve bu maçlarda bir gol attı. Savunma oyuncusu ayrıca EFL Cup'ta bir kez forma giydi.