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Kozakken
Bart DHanis
Çeviri:

Hollanda Kupası'nda tam bir kaos: "Siyah ceketliler" ev sahibi takımın taraftarlarına topluca saldırdı

Kozakken Boys - FC Utrecht
Kozakken Boys
FC Utrecht
KNVB Kupası

Kozakken Boys ile FC Utrecht arasındaki maçın ardından ciddi olaylar yaşandı. De Telegraaf’ın haberine göre, Werkendam’da iki takımın taraftarları sahada kavgaya tutuştu.

Jeroen Kapteijns, "Werkendam’da maçın ardından siyah montlu kişiler birbirine saldırınca olaylar iyice kontrolden çıktı. Bu tür akılsızlar yüzünden kupa futbolu adına yazık oldu" diye yazdı.

De Telegraaf gazetesi muhabiri, "Sahadaki siyah montlular FC Utrecht taraftarlarının bulunduğu bölümden geldi ve ev sahibi takımın taraftarlarına saldırdı" diye devam etti. Görüntülerde tekerlekli bir çöp kutusunun fırlatıldığı görülüyor.

"Bir kez olsun metrelerce yüksekliğinde çitlerin ve daha neler nelerin olmadığı, rahat bir ortamda elinde birayla kupa maçı izleyebiliyorsun. Ama yine mutlaka olay çıkıyor. Maçtan önce tribünleri gördüğünde olacakları zaten anlıyorsun. Herkes siyah montlu, ortada kulüp rengi yok; kendi saldırgan gündemleri olan ‘taraftarlar’" diyerek sözlerini tamamladı.

Gelecek maçlar
TEL

TEL

Eredivisie

01 Kas 2026

UTR

UTR

ALE

ALE

Tweede Divisie

07 Kas 2026

KZB

KZB

FC Utrecht taraftarları polisler tarafından otobüse bindirildi. Kozakken Boys taraftarları ise polis köpekleriyle sahadan uzaklaştırıldı.

FC Utrecht, perşembe akşamı Kozakken Boys deplasmanında 0-1 kazandı. Savunma oyuncusu Nikolas Panagiotou’nun golü galibiyet için yeterli oldu.

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