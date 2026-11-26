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Hollanda, perşembe günü katsayı sıralaması açısından iyi sonuçlar aldı. Ajax, NEC ve AZ Avrupa'da puan topladı. Ancak Belçika da çok sayıda puan kazandığı için bu sonuçlar Hollanda'nın pek işine yaramadı.

Hollanda, Avrupa katsayı sıralamasında şu anda sekizinci sırada. Bu sıralama, bir ülkeden kaç takımın Avrupa kupalarına katılabileceğini belirliyor.

Hollanda, Belçika'yı yakalamaya çalışıyor ancak bunu başarmakta zorlanıyor. Belçika'nın şu anda 65,250, Hollanda'nın ise 57,395 puanı var.

Belçika, perşembe akşamı da Hollanda ile arasındaki farkı açtı. Hollanda; Ajax'ın FC Thun karşısındaki 4-0'lık, AZ'nin Sparta Prag karşısındaki 2-4'lük ve NEC'in Stade Rennes karşısındaki 3-1'lik galibiyetleriyle tam 1 puan kazandı.

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Belçika ise 1,2 katsayı puanı topladı. STVV, Hajduk Split deplasmanında 0-2 kazandı. KAA Gent, Rode Ster FC ile 1-1, Union Sint-Gillis ise Lech Poznan ile 2-2 berabere kaldı. RSC Anderlecht de Ofi Kreta'yı 1-3 mağlup etti.

Böylece Belçika, Hollanda ile arasındaki farkı 0,2 puan daha açtı. Dokuzuncu sıradaki Türkiye ise perşembe akşamı 0,8 puan topladı ve Hollanda'nın daha da gerisine düştü.

Sint-Truiden, Konferans Ligi'nde tur atlamak için iyi bir konumda. On puan toplayan takım, sıralamada üçüncü. Gent bu turnuvada 22. sırada yer alırken Ajax dördüncü, Twente ise yedinci sırada.

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Avrupa Ligi'nde Anderlecht 11., Sint-Gillis ise altıncı sırada. AZ sıralamada 10., NEC ise sekizinci sırada yer alıyor.