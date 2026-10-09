Hollanda Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası play-off’larında tarihi fark attı: 0-8

Hollanda Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası play-off'larının bir sonraki turunu artık neredeyse kaçırmayacak. Teknik direktör Arjan Veurink'in ekibi, Macaristan deplasmanındaki ilk maçı tam 0-8 kazandı. Lineth Beerensteyn ve Victoria Pelova hat-trick yaparken, Esmee Brugts ile Damaris Egurola da Felcsút'ta gol sevinci yaşadı.

Oranje, Dünya Kupası elemelerindeki grubunu ikinci sırada tamamladığı için finallere kalabilmek adına play-off yolunu geçmek zorunda. Gelecek hafta Tilburg'da bir mucize yaşanmazsa Hollanda, bu yılın ilerleyen döneminde Dünya Kupası bileti için Türkiye veya Slovenya ile karşılaşacak. Turnuva gelecek yaz Brezilya'da düzenlenecek.

Hollanda, maça doğrudan çok daha üstün başladı ve Pelova'nın bıraktığı topu değerlendiren Beerensteyn'in golüyle öne geçti. Real Madrid'in forveti kısa süre sonra Lynn Wilms'in ortasında bu kez ikinci golünü de attı.

Pelova'nın yön değiştiren şutuyla 26. dakikada skor 0-3'e geldi. Hollanda bununla yetinmedi ve ilk yarının son anlarında dördüncü golünü de buldu. Brugts, Pelova'nın denemesinin ardından dönen topu ağlara gönderdi: 0-4.

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İkinci yarıda da Hollanda'nın Macarlar karşısında zorlandığı pek bir an olmadı. Rakip, yeniden başlama düdüğünden beş dakika bile geçmeden Egurola'nın isabetli kafa vuruşuna engel olamadı. Pelova da kısa süre sonra gecedeki ikinci golünü kaydetti. Tottenham Hotspur forması giyen oyuncu, birkaç çalımdan sonra ağları havalandırdı: 0-6.

Pelova durdurulamadı ve hat-trick'ini de tamamladı. Macar bir savunmacı topu yarı Bulgar oyuncuya adeta ikram etti, o da son derece rahat bir vuruşla fileleri buldu. Beerensteyn de uzatma dakikalarında hat-trick yaptı. Lotte Keukelaar'ın topu üst direkten dönmesinin ardından meşin yuvarlağı ağlara itti: 0-8.







