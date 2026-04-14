Hollanda Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Fransa'ya karşı muhteşem bir galibiyet elde etti

Hollanda Kadın Milli Takımı, Salı akşamı Dünya Kupası biletini kazanma mücadelesinde etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Daha önce İrlanda'yı kıl payı yenmiş ve Polonya karşısında hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik yaşamış olan Arjan Veurink'in takımı, Fransa'yı 2-1 mağlup ederek toparlandı. Böylelikle Hollanda, B Grubu'nun liderliğine yeniden yükseldi.

19 yaşındaki ilk kez milli formayı giyen Renee van Asten önemli bir rol oynadı. Ajax'ın savunma oyuncusu, 11. dakikada açılış golünü atarak başrolü üstlendi: 1-0.

Bu üstünlük kesinlikle hak edilmişti. Oranje ayrıca, örneğin Victoria Pelova gibi oyuncularla daha fazla gol fırsatı yakaladı. Fransızlar ise ancak yarım saat geçtikten sonra ilk gol girişimini gerçekleştirdi.

Defansif oynayan Oranje daha sonra zorlanmaya başladı, ancak karşı gol oldukça beklenmedik bir şekilde geldi. 1-1 oldukça talihsiz bir şekilde gerçekleşti.

Sandy Baltimore'un düşük ortası, Oranje oyuncularından birinin bacağına çarptı ve kaleci Daphne van Domselaar'ı o kadar şaşırttı ki top ayağının altından geçip gitti: 1-1.

Bundan sonra, Fransa'dan gelen konuklar baskı kurmaya devam edecek gibi görünüyordu. Ancak, tekrar öne geçen Oranje Leeuwinnen oldu.

Güçlü bir performans sergileyen ilk kez forma giyen Van Asten'in iki oyuncu arasından attığı iyi pasın ardından Wieke Kaptein boş alana doğru döndü. Kaptein, son derece hızlı Esmee Brugts'a mükemmel bir pas attı.

FC Barcelona'da forma giyen forvet, rakip kaleye doğru hızla ilerledi ve bitirici vuruşunda hata yapmadı: 2-1. Bu üstünlük bir daha elden bırakılmadı ve böylece Oranje, 7 puanla Dünya Kupası eleme grubunda yeniden zirveye oturdu. Fransa ise bir puan farkla ikinci sırada yer alıyor.