Hollanda Kadın Milli Takımı büyük hatayı telafi edemedi: "Kaleci felaket oynadı!"

Hollanda Kadın Milli Takımı, 2027 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Cuma günü İrlanda'ya 3-2 yenildi. B Grubu'nun liderliği, Polonya'yı 2-0 mağlup eden Fransa'nın eline geçti. Şu anda üçüncü sırada yer alan Hollanda, önümüzdeki hafta sonuncu Polonya ile oynayacağı maçla eleme turunu tamamlayacak. Birinci olan takım Dünya Kupası'na doğrudan katılacak, ikinci ve üçüncü olan takımlar ise play-off'lara katılacak.

Hollanda, maçın yaklaşık 20. dakikasında 1-0 gerideydi. Kyra Carusa, İrlanda'nın hızlı bir atağının ardından kaleye şut çekti. Yumuşak şut, Lize Kops için kurtarılabilir görünüyordu, ancak top yine de sağ köşeye gitti.

Hızlı bir şekilde inisiyatifi ele geçiren Oranje Leeuwinnen için bu bir hayal kırıklığı oldu. Buna rağmen, Romée Leuchter ve Lineth Beerensteyn gibi oyuncular yağmurlu Cork'ta geriye düşen skoru eşitlemeyi başaramadı. Yani, milli takım teknik direktörü Arjan Veurink'in devre arasında yapması gereken işler var.

"Bu, Lize Kops'un kesinlikle durdurması gereken bir top," diye bağırdı eski milli oyuncu Mandy van den Berg, devre arasında NOS'a. "Tabii ki çok sert bir şut değil. Sadece dramatik bir kaleci hatası. Doğru pozisyonda olmamak ve yeterince patlayıcı olmamakla ilgili. Gerçekten çok geç tepki verdi. Gerçekten çok kötü bir kaleci hatası."

Hollanda ikinci yarıda baskı kurdu ve Beerensteyn'in kaçırdığı net bir fırsatın ardından hayal kırıklığına uğradı. İrlanda kendi sahasında cesurca direndi ve bu arada kontratağa hazırlandı. Jacky Groenen'in ceza sahasında sert bir şekilde düşürülmesi ve kaptan Dominique Janssen'in penaltıyı gole çevirmesiyle kurtuluş geldi: 1-1.

Aynı Janssen, İrlanda'nın ilk atağında Abbie Larkin'in 2-1'i yazmasını engelleyemedi. Kops, yönü değişen şuta cevap veremedi ve bu da Oranje'nin yeniden baştan başlamasına neden oldu. Victoria Pelova, maçın bitimine on dakika kala sağ köşeye attığı golle bir puanı kurtarmış gibi görünüyordu. Ancak İrlanda, son dakikada Amber Barrett'ın uzak direğe attığı golle galibiyeti elde etti.

Hollanda, ikinci veya üçüncü sırada bitirirse, Dünya Kupası'na katılmak için play-off'larda iki turu geçmek zorunda. İlk turda olası rakipler Litvanya, Kosova, Yunanistan ve Romanya. Hollanda'nın ise avantajlı bir konumu var; önce deplasmanda, sonra kendi sahasında maç oynayacak.

Tam 32 ülke play-offlar yoluyla ikinci bir şans elde edecek. A Grubu'ndan 12, B Grubu'ndan 12 ve C Grubu'ndan 8 ülke. Bu yolla nihayetinde yedi ülke 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

İrlanda'nın Oranje Leeuwinnen'e karşı attığı 1-0 gol