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Hollanda - Japonya muhtemel kadrosu: Ronald Koeman, Crysencio Summerville ile Memphis Depay arasında seçim yapacak

Hollanda - Japonya
Hollanda
Japonya
Dünya Kupası

Pazar akşamı büyük gün. Saat 22:00'de Hollanda, 2026 Dünya Kupası'na Japonya ile oynayacağı grup maçıyla başlayacak. Voetbalzone, Crysencio Summerville'in ilk on birde yer alacağını öngörüyor.

Bart Verbruggen'in Japonya maçında kaleyi koruyacak kadar formda olması bekleniyor. Savunma hattında Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk ve Micky van de Ven yer alacak.

Orta sahada milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders'i tercih ediyor.

Forvette Crysencio Summerville, Donyell Malen ve Cody Gakpo gol görevini üstlenecek.

Tüm zamanların en golcü oyuncusu Memphis Depay, AT&T Stadyumu'nda muhtemelen yine yedek kulübesinde yer alacak.

Dünya Kupası
Hollanda crest
Hollanda
NED
Japonya crest
Japonya
JPN

Hollanda'nın muhtemel kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Japonya'nın muhtemel kadrosu: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda, Ito.

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