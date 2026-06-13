Pazar akşamı büyük gün geldi. Saat 22:00'de Hollanda, Japonya ile oynayacağı grup maçıyla 2026 Dünya Kupası'na başlayacak. Voetbalzone, Crysencio Summerville'in ilk on birde yer alacağını öngörüyor.

Bart Verbruggen'in Japonya maçında kaleyi koruyacak kadar formda olması bekleniyor. Savunma hattında Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk ve Micky van de Ven yer alacak.

Orta sahada milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders'i tercih ediyor.

Forvette Crysencio Summerville, Donyell Malen ve Cody Gakpo gol görevini üstlenecek.

Tüm zamanların en golcü oyuncusu Memphis Depay, AT&T Stadyumu'nda muhtemelen yine yedek kulübesinde oturmak zorunda kalacak.

Hollanda'nın muhtemel kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Japonya'nın muhtemel kadrosu: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda, Ito.