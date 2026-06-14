Hollanda-Japonya maçının ardından Hollanda gazeteleri topluca aynı günah keçisini işaret ediyor: ‘Dramatik!’

Hollanda – Japonya (2-2) maçının ardından ülkede yine de bir hayal kırıklığı havası hakim. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın defansif oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle Oranje, maçın son dakikalarında elindeki avantajı kaybetti ve bu durum Dünya Kupası açılış maçına buruk bir tat bıraktı.

Koeman da bu nedenle yerel medyada hedef tahtasına oturtuldu. Valentijn Driessen, De Telegraaf gazetesindeki analizinde “Ronald Koeman’ın dramatik oyuncu değişiklikleri Hollanda milli takımının sonunu getirdi” başlığını attı. Futbol editörü, 2-2’lik skoru “tamamen gereksiz” olarak nitelendirdi.

"Hollanda, özellikle 2-1 öndeyken milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın korkakça yaptığı oyuncu değişiklikleri yüzünden galibiyeti kaçırdı. 2-1'den sonra baskıyı sürdürmek yerine Oranje geri çekildi ve Koeman, Dünya Kupası maçındaki kadrosunu değiştirdi. Cody Gakpo, Donyell Malen ve Summerville ile tüm hızını kenara çekti ve avantajı korumaya çalıştı.”

“Teun Koopmeiners'in sağ kanatta oynamasıyla savunma ağırlığı arttı ve Koeman, Nathan Aké'yi oyuna alarak bir savunma oyuncusu daha ekledi. 89. dakikada gelen 2-2'nin, bir Japon oyuncunun kafasından seken ve bu nedenle yönü değişen bir top olması önemli değildi. Oranje, Japonya'nın baskı yapmasını istedi ve böylece tüm sorunları kendi üzerine çekti,” diye haykırıyor Driessen.

Trouw da bu görüşe katılıyor ve Koeman'ın oyuncu değişikliklerini de "dramatik" olarak nitelendiriyor. “Milli takım teknik direktörü, galibiyeti pekiştirmek için defansif bir oyuncu değişikliği yapmaya karar verdi, ancak bunun sonucu olarak Hollanda giderek daha geriye çekildi. Japonlar ise giderek daha ileriye çıktı. Bu durum, maçın bitimine bir dakika kala Daichi Kamada’nın bir kafa vuruşuyla Verbruggen’i alt etmesiyle cezalandırıldı. Bu, Malen’in kaçırdığı golleri ve Suzuki’nin kurtarışlarını daha da acı hale getiriyor.”

De Volkskrant da geç gelen beraberlik golünün sorumluluğunu Koeman'a yüklüyor. “Oyuncu değişiklikleri dramatik sonuçlar doğurdu; bunlardan biri de formdan düşmüş Memphis Depay’dı. Japonya baskı kurdu ve tam da zıplayan Koki Ogawa’nın (NEC) kafası ile golü buldu; Ogawa havada Virgil van Dijk’i geçtikten sonra kafasını vurdu ve topu takım arkadaşı Daichi Kamada’ya çarptı,” diyor Willem Vissers.

Ancak gazeteler, Hollanda milli takımı için henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirtiyor. İsveç ve Tunus ile oynayacağı grup maçları öncesinde Oranje'nin kaderi hala kendi elinde. Bu nedenle takım, önümüzdeki Cumartesi günü dirençli olduğunu kanıtlamak zorunda.