Bart Verbruggen, Pazartesi günü Dallas'ta Hollanda milli takımının antrenmanına katılmadı. Bu haberi De Telegraaf gazetesi muhabiri Jeroen Kapteijns, X platformunda paylaştı. Kaleci, bireysel bir antrenman programı uyguladı.

Hollanda'nın Japonya ile 2-2 berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası açılış maçının ertesi günü, Oranje bir antrenman yaptı.

Bu, "aile antrenmanı" olarak adlandırılan, Hollanda milli takımının finallerde yaptığı özel ve genellikle rahat bir antrenman olup, eşler, çocuklar ve ebeveynler gibi aile üyeleri sahaya davet edilir.

Verbruggen ise bu antrenmanda yokluğuyla dikkat çekti. Bunun nedeni açıklanmadı, ancak elbette son günlerde kalça sakatlığının ardından Japonya maçı için yoğun bir şekilde hazırlandığını biliyoruz.

Bu nedenle Verbruggen'de yeniden şikayetler olabilir, ancak kendisi ortak değerlendirme toplantısına katıldı. Kapteijns, "As ilk onbir bisiklet antrenmanına çıkacak, dünkü yedekler ve yedek oyuncular ise biraz daha yoğun bir antrenman yapacak. Bart Verbruggen antrenman sahasında görünmüyor" dedi.

Jan Paul van Hecke ise antrenmana katıldı. Defans oyuncusu yüzüne sert bir tekme yedi ve bu da yüzünde büyük bir morluk ve şişliğe neden oldu, ancak koşu antrenmanı yapmak onun için sorun değil.

"Gözüme tam isabet etti. Kafamla topa doğru gittim, bu yüzden bir şey beklemem gerekirdi," dedi Van Hecke, NOS ile yaptığı röportajda. "Bir an için görüşüm biraz etkilendi. Şimdi o taraftan pek iyi göremediğimi fark ediyorum. Umarım önümüzdeki günlerde biraz daha iyi olur. Biraz daha şişlik bekliyorum. Ama neyse, bu işin bir parçası."