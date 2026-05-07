Hollanda - Japonya maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Dünya Kupası F Grubu'nun açılış maçı olan Hollanda-Japonya karşılaşmasında, AT&T Stadyumu'nda en renkli taraftar gruplarından ikisi bir araya gelecek ve Arlington'da heyecan dolu bir atmosfer yaşanacağı kesin.

Üç kez Dünya Kupası ikincisi olan Hollanda, yine turnuvada ilerlemeyi hedefliyor.

Samurai Blue ise Brezilya ve İngiltere'yi de mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

GOAL, Teksas'ta oynanacak Hollanda - Japonya Dünya Kupası maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil olmak üzere tüm bilgileri sizlere sunuyor.

Hollanda - Japonya Dünya Kupası maçı ne zaman?

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 14 Haziran Pazar Hollanda - Japonya (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 20 Haziran Cumartesi Hollanda - İsveç (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 25 Haziran Perşembe Hollanda - Tunus (18:00 CDT) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet

Japonya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 14 Haziran Pazar Japonya - Hollanda (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 20 Haziran Cumartesi Japonya - Tunus (22:00 CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Bilet 25 Haziran Perşembe Japonya - İsveç (18:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet

Hollanda - Japonya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Taraftarlar, Eylül 2025'ten itibaren FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? Aşağıda tüm yeniden satış seçeneklerini bulabilirsiniz:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te hizmete açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açılmış olup, her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacaktır.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenler içindir.

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletlerini satışa sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

Hollanda - Japonya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Resmi fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Ev sahibi ülkeler hariç grup maçları için ilk tahminler 60 - 620 dolar arasındaydı.

Ek bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi üçüncü taraf satış sitelerini takip edin.

Hollanda - Japonya karşılaştırmalı maç sonuçları

Tarih Maç Skor Yer Kasım 2013 Hazırlık Maçı: Japonya - Hollanda 2-2 Genk (Belçika) Haziran 2010 FIFA Dünya Kupası: Hollanda - Japonya 1-0 Durban (Güney Afrika) Eylül 2009 Hazırlık Maçı: Hollanda - Japonya 3-0 Enschede (Hollanda)

Hollanda - Japonya Dünya Kupası tahmini

1974, 1978 ve 2010 yıllarında Dünya Kupası ikincisi olan Hollanda, bu yaz Kuzey Amerika'da şampiyonluk mücadelesi vermeyi umuyor.

Kağıt üzerinde Ronald Koeman'ın Oranje'si en zorlu gruplardan birinde yer alıyor gibi görünüyor, ancak Hollanda'nın grup aşamasında hiç elenmemiş olması, takımın özgüvenini artıracaktır.

Hollanda, adeta bir konveyör bandı gibi dünya sahnesinde parlayan yetenekli yıldızlar üretmeye devam ediyor. Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben ve Robin van Persie gibi isimler geçmişte sihirlerini sergilemişlerdi; şimdi ise Cody Gakpo, Tijjani Reijnders ve Memphis Depay gibi günümüzün yıldızları, geçmişteki kahramanlıkların izinden gitmeyi hedefliyor.

Hollanda, altı galibiyet, iki beraberlik ve 27 golle yenilgisiz tamamladığı çok etkileyici bir eleme kampanyasının ardından Kuzey Amerika'ya geliyor. Şu anda Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen Depay, eleme maçlarında sekiz gol atarak Oranje'nin en golcü oyuncusu oldu.

Aslında Hollanda, 2024 yazından bu yana sadece bir kez mağlup oldu ve bu, Münih'te Almanya'ya karşı 1-0'lık bir Nations League yenilgisiydi (Ekim 2024).

Hollanda, 2010 Dünya Kupası grup aşamasında 1-0 galibiyet de dahil olmak üzere Japonya karşısında olumlu bir sicile sahip olsa da, bu yaz son yirmi yılda gücünü artıran Samuray Mavileri ile karşı karşıya gelecek.

Sekizinci Dünya Kupası turnuvasına üst üste katılacak olan Japonya, üst düzey performanslar sergilemeye devam ediyor. 2018'den beri takımın başında olan Hajime Moriyasu, son iki yılda takımının sadece iki kez yenilmesine tanık oldu.

En etkileyici iki performansları son yedi ay içinde gerçekleşti. Kendi sahasında Brezilya'ya karşı tarihi bir 3-2 galibiyet (Ekim 2025) elde ettikten sonra Japonya, Wembley'de İngiltere'yi 1-0 yendi (Mart 2026). Maçın tek golünü Brighton'dan Kaoru Mitoma attı. Bu, Three Lions'ın Haziran 2024'ten bu yana ilk kez gol atamadığı maç oldu.

Hollanda - Japonya maçı nerede oynanacak?

AT&T Stadyumu, Teksas'ın Arlington kentinde bulunan ve 2009 yılında açılan, açılır kapanır çatılı bir stadyumdur. Stadyumun ana kiracısı NFL'de ün salmış Dallas Cowboys olsa da, mekan konserler, basketbol maçları, rodeo ve profesyonel güreş (WWE) etkinlikleri gibi çeşitli diğer etkinlikler için de kullanılmaktadır.

AT&T Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 11 ABD stadyumundan biri olacak. 94.000 kişilik oturma kapasitesiyle, turnuva boyunca kullanılacak en büyük stadyum olacak. Hollanda-Japonya maçı dışında, AT&T Stadyumu dört grup maçı ve yarı finallerden birini de içeren dört eleme maçı daha ağırlayacak.