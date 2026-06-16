Hollanda - İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Hollanda - İsveç maçı 20 Haziran 2026 tarihinde saat 13:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak.

Hollanda - İsveç maçı hakkında

Hollanda, iki kez öne geçmesine rağmen rakibine yetişen Japonya ile oynadığı eğlenceli açılış maçında 2-2 berabere kaldı. İsveç ise Kuzey Afrika ekibi Tunus'u 5-1 mağlup ederek üstünlüğünü gösterdi. Brighton'ın yıldızı Yasin Ayari iki gol atarken, Premier League'in diğer yıldızları Viktor Gyokeres ve Alexander Isak da gol attı.

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Hollanda'nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Kaptan Virgil van Dijk, Hollanda'nın savunma direği olmaya devam ediyor. Son derece deneyimli 34 yaşındaki oyuncu, heyecan verici ve genç bir kadroya liderlik edecek.

Hollanda, sağ bek pozisyonunda Inter Milan'dan Denzel Dumfries ve Liverpool'dan Jeremie Frimpong'un rekabetiyle şanslı bir durumda, ancak Arsenal'den Jurrien Timber sakatlığı nedeniyle kadrodan çekildi.

Orta sahanın merkezinde ise her şey FC Barcelona'nın metronomu Frenkie de Jong üzerinden yürüyor. 63 yaşındaki teknik direktör Ronald Koeman'ın görevi, Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan bu büyük takımı ilk kez şampiyonluğa taşımak.

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İsveç'in kilit oyuncuları ve teknik direktörü

İsveç teknik direktörü Graham Potter, Avrupa play-off'larında çılgın ama sonuçta başarılı bir kurtarma görevinin ardından, sağlam ve son derece motive olmuş 26 kişilik bir kadrodan seçim yapma lüksüne sahip. Meksika'daki kampın atmosferi son derece olumlu ve İngiliz teknik direktörün taktiksel geçişi tamamlanmış görünüyor. Blågult için en önemli destek, yıkıcı hücum ikilisinin sağlık sorunlarının ortadan kalkması; bu da Avrupa'nın en korkulan forvet ikilisinin dünya sahnesinde sergilemeye hazır olduğu anlamına geliyor.

Viktor Gyökeres, eleme maçlarındaki kahramanlıklarının ardından forvet hattını yöneteceği kesin gibi görünüyor; Alexander Isak ise dinamik, yüksek pres uygulayan forvet hattında ona eşlik edecek. Her ikisi de Tunus'u 5-1 yendikleri maçta gol attı. Defans hattında ise Victor Lindelöf'ün heybetli varlığı, Carl Starfelt ile birlikte savunmayı organize edecek.

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Hollanda'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Orta saha oyuncuları: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsilya), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Forvetler: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

İsveç'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Defans oyuncuları: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Orta saha oyuncuları: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).

Forvetler: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Takım haberleri ve kadrolar

Ronald Koeman, maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu sorunu olmadan Hollanda'nın başına geçiyor. Şu aşamada muhtemel ilk 11 henüz kesinleşmedi ve maçın başlamasına yakın zamanda yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Graham Potter'ın İsveç kadrosunda da benzer şekilde kesinleşmiş bir eksiklik yok; mevcut bilgilerde herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmedi. Tahmini ilk 11 henüz açıklanmadı ve takım haberleri ortaya çıktıkça güncellenecek.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Hollanda, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet kaydetti. En son 14 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Bu ayın başlarında bir hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-1 yendiler, ancak bundan birkaç gün önce Cezayir'e 1-0 yenildiler. Son beş maçında Hollanda yedi gol atıp altı gol yedi; bu sonuç, gol atma kapasitesi olan ancak savunmada hatalara meyilli bir takımı yansıtıyor.

İsveç, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle bu turnuvaya geliyor. En son sonuçları, 15 Haziran’daki Dünya Kupası açılış maçında Tunus’u 5-1’lik ezici bir skorla mağlup etmeleriydi; bu performans, hücumdaki derinliklerini gözler önüne serdi. Ayrıca, Dünya Kupası elemelerinin son iki maçını da kazanarak Polonya’yı 3-2, Ukrayna’yı ise 1-3 yendiler. İsveç bu beş maçta 14 gol attı, ancak bu ayın başlarında Norveç'e karşı 3-1 yenildikleri hazırlık maçı, onların da zayıf yönleri olduğunu hatırlattı.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takımın en son karşılaşması Ekim 2017'de gerçekleşti ve Hollanda, Dünya Kupası eleme maçında İsveç'i 2-0 yendi. Son beş karşılaşmada Hollanda, bu maçların üçünü kazanarak genel olarak daha güçlü bir rekora sahip. Karşılaşmalar arasında Ekim 2010'da Hollanda'nın 4-1 galibiyeti ve 2008'deki bir hazırlık maçında 3-1'lik galibiyet de yer alıyor, ancak İsveç Ekim 2011'deki bir Euro eleme maçında 3-2 galip gelmişti.

Puan Durumu

F Grubu'nda İsveç şu anda lider konumda bulunurken, Hollanda ikinci tur maçlarına üçüncü sırada giriyor.