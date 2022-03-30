Hollanda Futbol Federasyonu, "Bütün Almanlar eşcinseldir" şarkısı söyleyen taraftarlarına tepki gösterdi

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), taraftarlarını Salı günü Almanya ile oynanan hazırlık maçında homofobik tezahüratlar yapmakla eleştirdi.

Amsterdam'da Johan Cruijff Arena'da Almanya ile 1-1 berabere kalınan maçta taraftarların bir bölümünün "Bütün Almanlar eşcinseldir" şarkısını söylediği iddia edildi.

Hollanda Futbol Federasyonu, taraftarlar tarafından yapılan bu tür sözlerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve onları daha iyisini yapmaya çağırdı.

Ne söylendi?

KNVB'den yapılan açıklamada, "Hollanda - Almanya maçı sırasında birkaç kez homofobik bir tezahürat duyuldu" denildi.

"Futbolda herkesin kendini iyi hissetmesini istiyoruz. Oranje ve KNVB, her türlü ayrımcılığa karşı OneLove kampanyasıyla kendilerini ifade ediyor ve yılın çeşitli zamanlarında LGBT toluluğuna özel önem veriyoruz.

"Dün marşlar - kısmen komiserler tarafından yakalandığından dolayı - kısaydı ve sık değildi, ama yine de bazıları için acı vericiydi.

"Bir futbol partisinin herkes için olması gerektiği gibi değildi. Yıl 2022, bundan daha iyi ve daha ileri olmalıyız."

Maçta ne yaşandı?

Hollanda ve Almanya, dostluk maçıyla 2022 Dünya Kupası hazırlıklarına devam etti.

Thomas Muller, ilk yarıda konuk ekibi öne geçirdi.

Louis van Gaal'ın takımı Steven Bergwijn ile dengeyi sağladı.

Daha fazla okuma