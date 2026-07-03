Hollanda Futbol Federasyonu adli yollara başvurdu… Fas’a karşı alınan mağlubiyetin ardından yaşanan olaylar savcılığa ulaştı

Meksika’nın Monterrey kentinde oynanan 32’li tur maçının yankıları, maçın bitiş düdüğüyle sona ermedi. Spor alanında bir hayal kırıklığıyla başlayan olay, kabul edilebilir eleştirinin sınırlarını aşan yorumların sosyal medya platformlarını kasıp kavurmasının ardından hızla bir kamuoyu meselesine dönüştü.

Hollanda Futbol Federasyonu, resmibir açıklamada, geçen Pazartesi günü normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kalınmasının ardından penaltı atışlarında 3-2 yenilgiye uğrayan milli takımla ilgili olarak, ırkçı mesajlar nedeniyle Savcılığa resmi şikayette bulunduğunu duyurdu.

Federasyon, hakaretlerin özellikle penaltıları kaçıran üç oyuncu, yani Justin Kluivert, Quinten Timber ve Crescencio Summerville’i hedef aldığını açıkladı. Açıklamasında, tüm hakaret içeren mesajları gerekli yasal işlemlerin yapılması için adli makamlara ileteceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “Ne yazık ki, tüm ırkçı tepkileri tespit etmek ve durdurmak imkânsızdır, ancak Hollanda Futbol Federasyonu son derece net bir mesaj vermek istemektedir: Sınırlar vardır ve bu sınırları aşanların başlarına sonuçlar gelecektir.”

Başbakan Rob Jetten ise Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Başsavcılığın “diğerlerine ibret olması için” yasal işlem başlatmasını beklediğini vurguladı ve maç sonrası yaşananları “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Gitten sözlerine şöyle devam etti: “Bir an için onlar bizim çocuklarımızdır ve turuncu formayı giydiklerinde tenlerinin rengini görmüyoruz. Ama biri penaltı atışını kaçırdığında, her yönden hakaret yağmuruna tutuluyorlar.”

Üç kez Dünya Kupası finaline yükselen Hollanda, Monterrey’de Fas ile oynadığı 32’li tur maçında turnuvaya veda etmişti. Maç 1-1 berabere bitti ve “Atlas Kaplanları” penaltı atışlarında galip geldi.