Hollanda - Fas maçını izleyenler, ilk yarı sonunda tek bir kişiye karşı kitlesel bir öfke duyuyorlar

Hollanda ve Fas, Dünya Kupası on altıncı final maçının ilk yarısını 0-0 berabere tamamladı. Oranje maça zorlu bir başlangıç yaptı, ancak devre arasına doğru oyuna biraz daha iyi uyum sağlarken, Jan Paul van Hecke ise birçok sert mücadelede öne çıkarak ve kafasından kanayan bir yara alarak maçın başrolünü üstlendi.

Sosyal medyada devre arasında en çok Wilton Pereira Sampaio konuşuluyor. Birçok izleyici, Fas’ın fiziksel oyununa karşı yeterince müdahale etmediğini düşündükleri Brezilyalı hakeme öfkeli.

İlk çok konuşulan an 25. dakikada yaşandı; Azzedine Ounahi, Van Hecke’ye sert bir şekilde girdi ve dirseğiyle onun yüzüne vurdu. Ronald Koeman saha kenarında gözle görülür bir öfkeyle tepki gösterdi, ancak kart gösterilmedi ve VAR da müdahale etmedi.

Daha sonra bir köşe vuruşunda Van Hecke, Noussair Mazraoui ile girdiği mücadelede kafasından yaralandı; Mazraoui, ayağıyla Oranje'nin savunma oyuncusunun kafasına çarptı. An talihsiz görünüyordu, ancak burada da birçok izleyici Sampaio'nun en azından daha eleştirel bir bakış açısıyla hareket etmesi gerektiğini düşündü.

İlk yarı bitmeden hemen önce yine bir gerginlik yaşandı, bu kez Oranje’nin bir köşe vuruşunda. Brian Brobbey, kaleci Yassine Bounou’nun çok yakınındaydı, ancak Sampaio yine de hücum faulü nedeniyle düdüğü çaldığında pek bir şey yapmamış gibi görünüyordu.

Bu nedenle X'te tepkiler yağmur gibi yağıyor. “Umarım ikinci yarıda VAR olur,” diye yazan bir izleyici varken, bir diğeri ise “Sarı kart görmek için ne yapmak gerekiyor?” diye soruyor. Ayrıca “Hakem kartlarını mı unuttu?” ve “Bu hakem için maç biraz ağır geldi.” gibi yorumlar da duyuluyor.

Özellikle Van Hecke’ye yönelik muamele öfkeye neden oluyor. “Van Hecke birazdan sanki 90 dakika boyunca dövülmüş gibi maçtan çıkacak. Henüz tek bir sarı kart bile yok,” diye yazan birine karşılık, bir başkası şöyle tepki gösteriyor: “Van Hecke’ye üç ağır faul yapıldı ama hiçbir şey olmadı.”

Brobbey ile ilgili an da şaşkınlık yaratıyor. “Brobbey’i tek başına uyaran ve sonra Brobbey yakına geldiğinde hemen düdük çalan hakem. Utanç verici,” diyor X’te bir kullanıcı. Başka bir izleyici ise bu duyguyu kısaca şöyle özetliyor: “Böyle önemli bir final turnuvası maçında bu kadar zayıf bir hakem.”