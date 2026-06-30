Hollanda - Fas maçını izleyenler, bir dakika içinde tam olarak aynı şeyden bıkıp usandılar

Hollanda milli takımı, Pazartesi akşamı Dünya Kupası sekizinci finalinde Fas ile oynadığı maçta, Meksika’nın Guadalupe kentindeki Estadio BBVA’da hiç de sıcak bir karşılama görmedi. Maç başlamadan önce bile, Oranje oyuncularının tanıtımı ve Hollanda milli marşının çalınması sırasında yüksek sesli ıslık sesleri duyuldu. Maç sırasında da Hollanda'nın topu her ele geçirdiğinde yuhalamalar devam etti ve bu durum birçok televizyon izleyicisini rahatsız etti.

Stadyumdaki bu dikkat çekici atmosfer, ülkede de gözden kaçmadı. Sosyal medyada tepkiler neredeyse anında yağmaya başladı; birçok izleyici, tribünlerden gelen sürekli yuhalamalardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Maçın başlamasından bir dakika geçmeden bu ses, X'te çok konuşulan bir konu haline gelmişti.

Oranje’ye yönelik bu düşmanca karşılama, büyük ölçüde çok sayıda Meksikalı taraftarın varlığıyla açıklanabilir. Meksika’da, 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda’ya karşı yaşanan tartışmalı elenmenin acısı hâlâ taze. O zamanlar Oranje, maçın ilerleyen dakikalarında Arjen Robben ile yaşanan bir mücadeleden sonra bir penaltı kazanmıştı; bunun üzerine, artık ikonik hale gelen “No era penal” (“Penaltı değildi”) sözü, Meksikalı futbol taraftarları arasında sıkça kullanılan bir slogan haline gelmişti.

Bu nedenle, Pazartesi akşamı birçok yerel taraftar Fas’ın tarafını tutuyor gibi görünüyor. Ayrıca, seslerini yüksek sesle duyuran Faslı taraftarlar da mevcut.

X platformunda ise özellikle stadyumdaki atmosferle ilgili rahatsızlık hakim. Birçok izleyici, sürekli ıslık çalınmasını sportmenlik dışı ve rahatsız edici bulurken, diğerleri ise bunun bir Dünya Kupası maçının havasını bozduğunu düşünüyor. Maçın başlangıç aşamasında, Oranje’nin neredeyse her top temasında bu sürekli ses açıkça duyuluyor.

“Stadyumdaki atmosfer ne kadar da berbat. Bir Dünya Kupası maçına yakışmıyor,” diye yazıyor Diego. Claudia ise yüksek sesle soruyor: “Yine de tüm maç boyunca ıslık çalıp bağırmaya devam etmeyecekler, değil mi? Ne kadar çocukça ve sportmenlik dışı.”

Emily de ona katılıyor: “O hoş olmayan ıslık sesleri yine başladı. Çocukça.”

“Oradaki seyirciler ne de hoş,” diyor biri açıkça alaycı bir tonla. Serge de bu davranışı eleştiriyor ve “yine rakibe sürekli ıslık çalmanın” ön planda olduğunu belirtiyor.



