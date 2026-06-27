Hollanda - Fas maçı, Dünya Kupası'nın başlangıcında anında viral olan hakem tarafından yönetildi

FIFA, 30 Haziran (03:00) tarihinde oynanacak Hollanda - Fas maçını yönetmesi için Wilton Sampaio’yu görevlendirdi. Brezilyalı hakem, bu Dünya Kupası’nda Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçı da dahil olmak üzere şimdiden iki maçı yönetti. O maçta tam üç kırmızı kart gösterdi.

Açılış maçında Yaya Sithole, ikinci yarı başlar başlamaz kırmızı kart gördü. 84. dakikada ise Güney Afrika’yı dokuz oyuncuya indirdi. 84. dakikada Themba Zwane, Roberto Alvarado’ya doğru kolunu salladığı için oyundan atıldı.

Sampaio ilk başta sarı kart gösterdi, ancak ekrana çağrıldı ve orada kırmızı kartın daha uygun bir ceza olduğu sonucuna vardı.

Ancak Sampaio, bozuk İngilizcesiyle hoparlör üzerinden mesajı net bir şekilde iletemedi. Khuliso Mudau’nun şaşkın yüzünün ekrana yansımasıyla bu an viral oldu.

Sampaio, Norveç - Senegal maçını da yönetmişti. O karşılaşmada Brezilyalı hakem tek bir kart bile göstermedi. Daha önce Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda da görev alan Sampaio, şimdi Hollanda - Fas maçında kendini gösterme fırsatı bulacak.

NOS'ta ise Sampaio'nun atanmasına pek de olumlu tepkiler gelmiyor. Sunucu Erik van Looy, "Bu iyi bir hakem değil," diyor. "Ayrıca çok gergin görünüyor."

Theo Janssen ise Sampaio’nun atanmasında bazı avantajlar görüyor. “Onunla tartışmaya giremezsiniz, çünkü zaten hiçbir şey anlamıyor. Bu da fena değil, değil mi?” diyor Janssen, Sampaio’nun bozuk İngilizcesine gülerek.