Hollanda - Fas maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası Son 32 Turu bilet fiyatları, Estadio Monterrey maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda, Meksika'da Hollanda ile Fas'ın yüksek riskli bir eleme maçında karşı karşıya gelmesiyle tam anlamıyla nefes kesici bir karşılaşma yaşanacak.

Ronald Koeman'ın Oranje'si, Tunus'u 3-1'lik ezici bir galibiyetle mağlup ederek F Grubu'nu lider tamamlayıp turu rahatça geçti ve gerçek bir şampiyon adayı olduğunu gösteren hücum ritmini sergiledi.

Ancak, Haiti'yi 4-2'lik heyecan verici bir galibiyetle mağlup ederek C Grubu'nda Brezilya ile puan eşitliği yakalayan güçlü Fas takımı karşısında zorlu bir sınava girecekler.

Futbol kaderinin inanılmaz bir cilvesiyle, bu merakla beklenen karşılaşma, iki ülkenin ABD '94'te unutulmaz bir şekilde karşılaştığı günden tam 32 yıl sonra gerçekleşiyor. Bu maç, Hollanda'nın kusursuz oyun yapısı ile Atlas Aslanları'nın coşkulu ve tutkulu oyun stili arasında muhteşem bir mücadelenin sahnesini hazırlıyor.

Hollanda - Fas Dünya Kupası Son 32 Turu maçı ne zaman başlayacak?

Bu devasa eleme maçı, Meksika’nın Monterrey kentindeki Guadalupe’de bulunan Monterrey Stadyumu’nda (Estadio BBVA) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Monterrey Stadium

Hollanda - Fas Dünya Kupası Son 32 Turu maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Hollanda - Fas Dünya Kupası Son 32 Turu biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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Hollanda - Fas Form Durumu

Hollanda - Fas: Son Karşılaşma Sonuçları

NED Son maç MAR 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Fas 1 - 2 Hollanda 2 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Hollanda - Fas Puan Durumu

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