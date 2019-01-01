Hollanda - Estonya maçı hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri C Grubu mücadelesinde Hollanda, Estonya'yı konuk ediyor.

EURO 2020'ye katılmayı garantileyen , elemelerdeki son maçında Estonya ile karşı karşıya geliyor.

Amsterdam'daki Johan Cryuff Arena'da oynanacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetecek.

C Grubu'nda son maçlar öncesi 16 puanı bulunan Hollanda, lider 'nın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Grubun son sırasındaki Estonya'nın ise yalnızca 1 puanı var.

Gruptaki yedinci maçında deplasmanda ile 0-0 berabere kalan Hollanda, EURO 2020 biletini cebine koymayı başarmıştı.

Portakallarda, forması giyen Ryan Babel sol dizindeki sakatlığı, 'un yıldız savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise kişisel sebepler nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Hollanda, deplasmanda 4-0'lık skorla kazandı.

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19 Kasım Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak karşılaşmayı S Sport Plus naklen yayınlayacak.

Muhtemel 11'ler

Hollanda: Cillessen, Dumfries, Ake, De Ligt, Blind, Van de Beek, Pröpper, De Jong, Promes, Boadu, Stengs

Estonya: Lepmets, Pikk, Tamm, Mets, Teniste, Ainsalu, Antonov, Liivak, Vassiljev, Puri, Anier