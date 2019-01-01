Hollanda - Estonya maçı hangi kanalda?
EURO 2020'ye katılmayı garantileyen Hollanda, elemelerdeki son maçında Estonya ile karşı karşıya geliyor.
Amsterdam'daki Johan Cryuff Arena'da oynanacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetecek.
C Grubu'nda son maçlar öncesi 16 puanı bulunan Hollanda, lider Almanya'nın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Grubun son sırasındaki Estonya'nın ise yalnızca 1 puanı var.
Gruptaki yedinci maçında deplasmanda Kuzey İrlanda ile 0-0 berabere kalan Hollanda, EURO 2020 biletini cebine koymayı başarmıştı.
Portakallarda, Galatasaray forması giyen Ryan Babel sol dizindeki sakatlığı, Liverpool'un yıldız savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise kişisel sebepler nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
İki takım arasında oynanan ilk maçı Hollanda, deplasmanda 4-0'lık skorla kazandı.
19 Kasım Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak karşılaşmayı S Sport Plus naklen yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler
Hollanda: Cillessen, Dumfries, Ake, De Ligt, Blind, Van de Beek, Pröpper, De Jong, Promes, Boadu, Stengs
Estonya: Lepmets, Pikk, Tamm, Mets, Teniste, Ainsalu, Antonov, Liivak, Vassiljev, Puri, Anier