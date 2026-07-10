Hollanda efsanesi, Fas maçı sonrasında Mbappé'ye hak verdi... ve oklarını Vinícius'a yöneltti

Kylian Mbappé, Fransa milli takımını Fas’a karşı galibiyete taşımasının ardından yeni bir övgü dalgasıyla karşılandı; ancak bu kez övgüler, eleştirenlerine yönelik sert bir saldırıyla birlikte geldi. Eski Hollandalı yıldız Rafael van der Vaart, Real Madrid’in forvetinin yeteneklerinden şüphe duyan herkesin ona bir özür borçlu olduğunu belirtti.

Van der Vaart, NOS programına konuk olduğu sırada, maçın başlarında bir penaltı kaçırmasına rağmen Fransa milli takımının Fas’ı 2-0 mağlup ettiği maçta sergilediği performansın ardından, Real Madrid’de Mbappé’yi sorgulayanların utanması gerektiğini söyledi.

Eski Hollanda milli futbolcu, “İnsanlar Real Madrid’de Kylian Mbappé’yi sorguladıkları için utanmaları gerekmez mi?” diye sordu ve ardından Fransız milli takım kaptanını güçlü bir şekilde savunmaya devam etti.

Van der Vaart, Mbappé’nin geleceği etrafında kopan tartışmaya değinerek, söylentilere göre yaklaşık 97 milyon kişinin imzaladığı ve oyuncunun Real Madrid’den ayrılmasını talep eden bir dilekçeye dikkat çekti.

Tartışmaya yol açan açıklamalarında, Brezilyalı Vinícius Júnior'a yönelik olduğu anlaşılan bir imada bulunarak şunları ekledi: "Asıl utanması gerekenler onlardır. Eğer takımdan çıkarılması gereken bir oyuncu varsa, o da odur."

Mbappé’nin hâlâ dünyanın en iyisi olduğunu vurgulayan van der Vaart, şöyle açıkladı: “Mbappé, en basit ifadeyle en iyisidir. Bu seviyeye ulaştığınızda, penaltı atışları için antrenman yapmanıza gerek kalmaz. Buna inanmıyorsanız, Lionel Messi’ye bakın,” diyerek Arjantin kaptanının Mısır milli takımı karşısında kaçırdığı penaltıya atıfta bulundu.

Real Madrid yıldızını kararlılıkla savunmasına rağmen, Van der Vaart, Mbappé’nin maç boyunca en iyi performansını sergilemediğini kabul etti; ancak büyük oyuncuların, en iyi hallerinde olmadıkları günlerde bile fark yarattıklarını vurguladı.

Hollanda efsanesi, “Mundo Deportivo” gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “Oldukça vasat bir maç çıkardı. Birkaç fırsatı kaçırdı, ancak yine de muhteşem bir gol attı. Bu gerçekten de şaşırtıcı bir şey.”

Konuşmasını, Fransız yıldızın muazzam fiziksel yeteneklerini överek tamamlayan Van Basten, “İnanılmaz derecede hızlı. Bence 41 yaşına kadar oynamaya devam etse bile aynı hızını koruyacaktır” dedi.