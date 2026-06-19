Hollanda'daki izleyiciler, Dünya Kupası'nda attığı yeni muhteşem golün ardından hayal kırıklığı içinde Saibari hakkında tam olarak aynı şeyi söylüyorlar

Ismael Saibari, Dünya Kupası'nda bir kez daha yeteneğini sergiledi. PSV'den Bayern Münih'e transfer olan orta saha oyuncusu, İskoçya karşısında maçın başlamasından bir dakikadan biraz fazla bir süre sonra Fas'ı öne geçirdi ve bunu muhteşem bir golle başardı. Sosyal medyada bu durum, PSV taraftarları arasında hayranlığın yanı sıra hayal kırıklığına da yol açıyor.

Boston Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası maçı daha yeni başlamıştı ki Saibari golünü attı. 71 saniye sonra, hücumcu orta saha oyuncusu Brahim Díaz'ın iyi pasının ardından ceza sahasının sağ kanadında topu aldı. Zor bir açıdan Saibari müthiş bir vuruş yaptı; top uzak köşeye güzelce girerken kaleci Angus Gunn'ın hiçbir şansı kalmadı.

Saibari için bu, kısa süre içinde attığı ikinci muhteşem Dünya Kupası golü oldu. Geçen hafta Brezilya karşısında da Fas adına gol atmıştı. O maçta Brezilya savunmasının arasından sıyrılıp Alisson Becker’i muhteşem bir lobla alt etmişti.

Saibari’nin bu yeni kahramanlığı, X platformunda Hollandalı izleyicilerden hemen çok sayıda tepkiye yol açtı. Dikkat çekici bir şekilde, bu tepkilerin büyük bir kısmı golün kendisiyle değil, PSV’nin onu kısa süre önce Bayern Münih’e sattığı transfer ücretiyle ilgili. Eindhoven ekibinin bu orta saha oyuncusu için 55 milyon euro aldığı bildiriliyor.

“Earnie (Stewart, ed.), Saibari’yi şimdiden kelepir fiyata satmak istiyordu. Bu tam bir skandal. Leipzig, aynı kalitedeki bir oyuncu için 100 milyon istiyor,” diye yazıyor bir PSV taraftarı. Başka bir PSV taraftarı ise haklı çıktığını görüyor: “Saibari’nin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biz Eindhoven’da çoktan biliyorduk, ama artık dünyanın geri kalanı da biliyor! Ne muhteşem bir gol.”

Diğerleri de PSV’nin daha fazla bedel talep edebileceğini düşünüyor. “Saibari’yi Dünya Kupası’ndan sonra 75 milyon karşılığında da satabilirdik. Bence bu bizim açımızdan çok aptalca bir hareket,” diye yazan bir yorum çok sayıda paylaşım aldı. Başka bir kullanıcı ise kısa ama etkileyici bir şekilde şöyle yazıyor: “Saibari’ye çok çabuk evet dedik.”