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Hollanda - Cezayir maçının hemen ardından De Kuip'te Oranje taraftarları son derece acı bir önlemle karşı karşıya kaldı

Hollanda - Cezayir
Hollanda
Cezayir
Hazırlık Maçları

Hollanda milli takımının veda maçı tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. De Kuip Stadyumu'nda Anis Hadj Moussa'nın son dakikada attığı golle maç 0-1 kaybedildi. Bu durum, Oranje taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Maçın ardından bir veda turu düzenlenecekti, ancak Oranje taraftarlarının büyük bir kısmı o sırada De Kuip'ten çoktan ayrılmıştı. Bu durum, Hollanda milli takım oyuncuları için hüzünlü bir tur oldu. 

Bu arada, coşkuyla kutlama yapan başka bir grup da vardı: Rotterdam'a büyük sayılarla gelen Cezayirliler. Onlar, maç boyunca stadyumda ayrı bir atmosfer yaratmışlardı. 

Maçın büyük bir bölümünde, ev sahibi taraftarların sesini bastırdılar. Ayrıca, birkaç kez havai fişek atıldı. 

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