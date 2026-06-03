Hollanda - Cezayir maçının hemen ardından De Kuip'te Oranje taraftarları son derece acı bir önlemle karşı karşıya kaldı

Hollanda milli takımının veda maçı tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. De Kuip Stadyumu'nda Anis Hadj Moussa'nın son dakikada attığı golle maç 0-1 kaybedildi. Bu durum, Oranje taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Maçın ardından bir veda turu düzenlenecekti, ancak Oranje taraftarlarının büyük bir kısmı o sırada De Kuip'ten çoktan ayrılmıştı. Bu durum, Hollanda milli takım oyuncuları için hüzünlü bir tur oldu.

Bu arada, coşkuyla kutlama yapan başka bir grup da vardı: Rotterdam'a büyük sayılarla gelen Cezayirliler. Onlar, maç boyunca stadyumda ayrı bir atmosfer yaratmışlardı.

Maçın büyük bir bölümünde, ev sahibi taraftarların sesini bastırdılar. Ayrıca, birkaç kez havai fişek atıldı.