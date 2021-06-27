Hollanda Çekler karşısında yine 10 kişi kaldı, De Ligt tarihe geçti

Euro 2020’ye Çek Cumhuriyeti’ne yenilerek veda eden Hollanda ilginç, fakat talihsiz bir seriyi de devam ettirdi.

Avrupa Şampiyonası’nda Hollanda’yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Çek Cumhuriyeti önemli bir sürprize imza attı. Çekleri galibiyete taşıyan goller, ikinci yarıda Tomas Holes ve Patrik Schick'ten geldi.

28 saniye her şeyi değiştirdi

İlk yarı golsüz sona ererken, Hollanda ikinci yarının başında çok müsait bir pozisyon yakaladı. Tomas Vaclik ile karşı karşıya kalan Donyell Malen, önce kaleciyi çalımlamak istedi, ama Vaclik uzanıp topa hakim oldu.

Kaçan inanılmaz fırsattan sadece 28 saniye sonra top bu kez diğer kaledeydi. Topa elle müdahale eden Matthijs de Ligt, bariz gol şansını engellediği için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

VAR incelemesinin ardından pozisyonu bir kez de monitörden izleyen hakem Sergei Karasev, Hollanda’yı sahada 10 kişi bırakan kararı verdi.

Bu andan itibaren oyunun hakimiyetini ele geçiren Çek Cumhuriyeti, bulduğu iki golle Danimarka’nın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Dört kırmızı kart da Çeklere karşı

Hollandalı oyuncular Avrupa Şampiyonaları tarihinde dört kez kırmızı kart gördü. Bunlardan ikisi 1976’da Çekoslovakya ile oynadıkları maçtaydı. Diğerleri ise 2004’te ve 2020’de Çek Cumhuriyeti’ne karşı geldi.

De Ligt unvanı Zambrotta’dan devraldı

Takımını eksik bırakan De Ligt, turnuva tarihinde kırmızı kart gören en genç oyuncu oldu.

21 yıl 319 günlük olan De Ligt, Euro 2000 yarı finalinde 23 yaşındayken kırmızı kart gören İtalyan Gianluca Zambrotta’ya ait bu talihsiz rekorun yeni sahibi oldu.

Portakallar hedefi bulamadı

Hollanda, Opta verilerine göre, 1980’den bu yana Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları’nda ilk kez bir maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.

Hollanda bu sürede büyük turnuvalarda oynadığı 89 maçta da rakip kaleyi en bir kere bulmuştu.

Wijnaldum etkisizdi

PSG’nin yeni transferi Georginio Wijnaldum, 90 dakika boyunca sadece 10 pas yapabildi. Bu, 1980’den bu yana Avrupa Şampiyonaları eleme turlarında, 90 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcular tarafından ulaşılan en düşük sayı olarak kayıtlara geçti.

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