Hollanda'nın Uluslar Ligi A2 Grubu'nu lider bitirmesi için Berlin'de yenilmemesi yeterliydi. Ancak Almanya, Xavi Hernandez'e Hollanda teknik direktörlüğündeki ilk yenilgisini yaşatan maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

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İlk bölümde daha tehlikeli fırsatları konuk ekip yakaladı. Crysencio Summerville şuta hazırlanırken kaydı, Donyell Malen ise çok net bir fırsatta topu kafayla üstten auta gönderdi. Derry Scherhant, 41. dakikada soldan içeri kat edip topu üst köşeye göndererek kaçan fırsatların bedelini kesti.

Almanya, ikinci yarıda 17 dakika içinde dört gol attı. Florian Wirtz, 60. dakikada yaklaşık 23 metreden yaptığı falsolu vuruşla golü buldu. Beş dakika sonra Nico Schlotterbeck, Brajan Gruda'nın serbest vuruşunda topu kafayla ağlara gönderdi. Wirtz 71. dakikada ikinci golünü attı, 77. dakikada ise Gruda skoru belirledi.

Almanya maçı 10, Hollanda ise bir isabetli şutla tamamladı . Almanya, Olympiastadion'da 2010'dan bu yana aldığı ilk galibiyetle Hollanda'yı geçerek liderliğe yükseldi. Yine de iki takım da çeyrek finale çıkıyor.

İşte Olympiastadion'daki maçta Hollandalı oyuncuların puanları...

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Kaleci ve savunma

Bart Verbruggen (5/10): Scherhant'ın açılış golünde topa parmaklarının ucuyla dokundu ama golü önleyemedi. Almanya ikinci yarıda etkili hücumlar yapmaya başlayınca savunmasız kaldı. Kai Havertz, Gruda ve Aleksandar Pavlovic'in şutları da dâhil olmak üzere beş kurtarış yaptı. Ancak Scherhant'ın şutunda direğe çeldiği top, beşinci golü atan Gruda'nın önüne düştü. Hemen ardından takım arkadaşlarını öfkeyle etrafına topladı.

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Denzel Dumfries (3/10): Kaptan, Almanya'nın ilk üç golünün merkezindeydi. İlk golde Scherhant'a yeterince yaklaşamadı. İkinci golden önce top kendisinden sekerek Wirtz'e geldi. Scherhant'a yaptığı faulün ardından kullanılan serbest vuruşta ise Schlotterbeck üçüncü golü kafayla attı. İkinci yarının başlarında ileri çıkıp arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

Jan Paul van Hecke (5/10): Sakat Virgil van Dijk'ın yokluğunda Micky van de Ven'le stoper ikilisini oluşturdu ve Scherhant'ın erken ortasında topa Havertz'den önce müdahale etti. 60. dakikadan hemen önce Wirtz'e geç ve yüksek bir müdahalede bulunmasına rağmen kart görmedi. Almanya farkı ikiye çıkardıktan sonra defalarca aşılan savunma hattının bir parçasıydı.

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Micky van de Ven (5/10): Havertz'i düşürdüğü için daha önce aleyhine faul kararı verilmişti. İlk yarının ortalarında ise ceza sahasında Wirtz'e müdahalesinin zamanlamasını kusursuz ayarladı. Ancak savunmanın geri kalanı gibi o da ikinci yarıda Almanya'nın hareketliliğiyle baş edemedi.

Jurrien Timber (5/10): İlk yarıda Summerville'in yakaladığı büyük fırsatta ortayı yaptı, ancak maçın başlarında ceza sahası çizgisi yakınında tehlikeli bir serbest vuruşa da neden oldu. Dördüncü golde Gruda onun kanadında geniş alan buldu. Bir dakika sonra yerini Ian Maatsen'e bıraktı.

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Orta saha

Joey Veerman (6/10): Maçın başlarında etkili bir serbest vuruş kullandı ve Malen'in o geceki ilk kafa vuruşuna yol açan ortayı yaptı. Almanya orta sahada üstünlüğü ele geçirirken çok çalıştı. 82. dakikada Younes Ebnoutalib'in şut çekmesini iyi zamanlanmış kayarak müdahalesiyle engelledi.

Tijjani Reijnders (6/10): İlk yarıda Hollanda'nın en iyi pozisyon hazırlayıcısıydı. Ara pası Summerville'in fırsatıyla sonuçlanan atağı başlattı; Cody Gakpo'ya attığı uzun pas ise Malen'in önemli kafa vuruşuna giden pozisyonun başlangıcı oldu. İkinci yarının başlarında Marc-Andre ter Stegen'i zorlayan Gakpo şutunun da hazırlayıcısıydı. Ancak Almanya kontrolü ele geçirince etkisi azaldı ve 79. dakikada yerini Teun Koopmeiners'e bıraktı.

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Quinten Timber (6/10): Sakat Frenkie de Jong'un yerine orta sahada oynadı ve topla güvenli bir performans sergiledi. 14 pasının 13'ünü tamamladı, iki kez de takımına serbest vuruş kazandırdı. Wirtz'in Almanya'nın farkı ikiye çıkaran golünden kısa süre sonra, 63. dakikada yerini Justin Kluivert'e bıraktı.

Hücum

Crysencio Summerville (5/10): 19. dakikada Jurrien Timber'ın ortasında şuta hazırlanırken kaydı; Hollanda'yı öne geçirmeliydi. İlk yarıda üç faul yaptı ama son ana kadar oyunun içindeydi. Bir şutu engellendi, maçın sonlarında Mexx Meerdink'in kafa vuruşuna yol açan ortayı yaptı.

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Donyell Malen (5/10): Gakpo'nun ortasında arka direkte bomboş kaldığı pozisyon, Hollanda'nın maçtaki en büyük fırsatıydı. Ancak kafa vuruşunda topu üstten auta gönderdi. Daha önce Veerman'ın ortasında yaptığı kafa vuruşu da az farkla üstten çıkmıştı. 72. dakikada yerini Meerdink'e bıraktı.

Cody Gakpo (6/10): Hollanda'nın en tehlikeli hücum oyuncusuydu. Soldan ilerleyip Malen'in büyük fırsatını yaratan ortayı yaptı. 57. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutta ter Stegen'i kurtarışa zorladı; bu, takımının isabetli tek şutuydu. 79. dakikada yerini Ruben van Bommel'e bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Justin Kluivert (5/10): 63. dakikada Quinten Timber'ın yerine girdi. İki dakika sonra Almanya üçüncü golünü attı; Kluivert oyuna pek etki edemedi.

Ian Maatsen (6/10): Hollanda 4-0 gerideyken Jurrien Timber'ın yerine oyuna girdi ve sol kanada hareketlilik getirdi. Summerville'in engellenen şutunun pasını verdi.

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Mexx Meerdink (5/10): 72. dakikada Malen'in yerine girdi ve topla pek buluşamadı. 86. dakikada sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü; bu, Hollanda'nın maçtaki tek sarı kartıydı. Uzatma dakikalarında Summerville'in ortasına yaptığı kafa vuruşunda topu auta gönderdi.

Teun Koopmeiners (5/10): 79. dakikada, maç çoktan kopmuşken Reijnders'in yerine girdi ve etkili olma şansı pek bulamadı.

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Ruben van Bommel (6/10): 79. dakikada Gakpo'nun yerine girdikten sonra çoğu takım arkadaşından daha hareketliydi. İki şutu engellendi; soldan hızla ilerleyip orta yapmayı denediği pozisyonda ise Jonathan Tah araya girdi.

Xavi Hernandez (3/10): Takımının grubu lider bitirmesi için beraberliğin yeterli olduğu gecede, Hollanda teknik direktörü olarak ilk yenilgisini yaşadı. Hollanda maça iyi başladı ancak ikinci yarıda dağıldı ve 17 dakika içinde dört gol yedi.