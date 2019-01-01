Hollanda - Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hollanda, Euro 2020 Elemeleri C Grubu ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın Türkiye yayını da var.

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda , ile karşı karşıya geliyor.

Amsterdam Arena'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

Hollanda - Almanya maçı 'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

İki takım bu sene için de mücadelelerinde de karşı karşıya gelmişti ve bu karşılaşmaların birini Hollanda kazanırken diğer karşılaşma berabere bitmişti.

Muhtemel 11'ler

Hollanda: Cillessen; Blind, De Ligt, Van Dijk, Hateboer, Wijnaldum, Frenkie de Jong, Roon, Babel, Depay, Bergwijn

Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Halstenberg, Kroos, Kimmich, Klostermann, Sane, Reus, Brandt