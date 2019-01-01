Hollanda - Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Hollanda, Almanya ile karşı karşıya geliyor.
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Amsterdam Arena'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.
Hollanda - Almanya maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
İki takım bu sene için de UEFA Uluslar Ligi mücadelelerinde de karşı karşıya gelmişti ve bu karşılaşmaların birini Hollanda kazanırken diğer karşılaşma berabere bitmişti.
Muhtemel 11'ler
Hollanda: Cillessen; Blind, De Ligt, Van Dijk, Hateboer, Wijnaldum, Frenkie de Jong, Roon, Babel, Depay, Bergwijn
Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Rüdiger, Halstenberg, Kroos, Kimmich, Klostermann, Sane, Reus, Brandt