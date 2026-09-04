Uluslararası futbolun en büyük ve en ikonik rekabetlerinden biri, Hollanda'nın dört kez dünya şampiyonu Almanya'yı UEFA Uluslar Ligi'ndeki dev maçta ağırlayacağı Amsterdam'da sahne alıyor.

Hollanda taraftarı, 24 Eylül 2026 Perşembe günü Johan Cruyff Arena'yı canlı bir turuncu denizine çevirecek ve Ronald Koeman'ın ekibinin ünlü komşularına karşı büyük bir galibiyet almasını görmek isteyecek.

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Hollanda - Almanya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Hollanda - Almanya maçı, 24 Eylül 2026 Perşembe günü yerel saatle 20.45'te Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da başlayacak.

UEFA Nations League A - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Hollanda - Almanya UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Uluslar Ligi maçları için, genel giriş biletlerinden lüks VIP executive lounge paketlerine kadar uzanan çeşitli bilet seçenekleri bulunuyor; bunlar resmi ulusal federasyon portalları veya doğrulanmış ikincil bilet pazarları üzerinden yönetiliyor.

Bu yüksek profilli karşılaşmaya yönelik büyük uluslararası ve yurt içi talep nedeniyle bilet dağıtımı yapılandırılmış satış aşamalarını takip ediyor:

KNVB Resmi Kulüp Üyeleri ( OnsOranje ): Hollanda Futbol Federasyonu'nun resmi taraftar kulübüne kayıtlı üyeler ( OnsOranje ), halka açık satıştan önceki özel ön satış dönemlerinde öncelikli erişim elde ediyor.

Genel halka açık satış: Kalan genel giriş biletleri, resmi KNVB bilet mağazası üzerinden genel satışa sunuluyor. Ancak Almanya'ya karşı oynanan yüksek profilli maçlar, düzenli olarak erken üye satış aşamalarında tükeniyor.

Tükenen bölümler ya da son dakika maç günü koltukları aranıyorsa, taraftarlar StubHub gibi ikincil bilet pazarları üzerinden doğrulanmış bilet satın alabilir.

Hollanda - Almanya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Johan Cruyff Arena'daki UEFA Uluslar Ligi maçlarında nominal bilet fiyatları, oturma kategorisine, görüş açısına ve rezervasyon kademesine göre değişiyor:

Kategori kademeleri: Koltuklar standart UEFA Kategori 1 (ana uzun kenar tribünleri), Kategori 2 (köşeler ve üst katlar) ve Kategori 3 (kalelerin arkası) olarak ayrılıyor; nominal fiyatlar ise genellikle 40 € ile 120 €+ arasında değişiyor.

Koltuk konumu: Merkez ana tribünler ( Hoofdtribune / East & West Stands ) saha için en iyi görüşü sunduğundan en yüksek fiyatlandırmaya sahipken, kale arkası bölümleri ( KOP van Zuid ve North Stand ) daha giriş seviyesi fiyatlar ve enerjik taraftar atmosferi sunuyor.

Dijital biletleme: Johan Cruyff Arena'da maça giriş tamamen dijital olarak yönetiliyor. Maç biletleri akıllı telefon dijital cüzdanlarına veya resmi mobil bilet uygulamaları üzerinden gönderiliyor ve giriş turnikelerinde taratılması gerekiyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve uygunluk durumu

Johan Cruyff Arena'daki UEFA Uluslar Ligi maçlarında, seyahat eden Almanya taraftarlarına belirlenmiş deplasman bölümünde koltuk tahsis ediliyor (North Stand Upper Tier - Blocks 416–417 / Gästeblock).

Uluslar Ligi maçları için deplasman tribünü nominal bilet fiyatları UEFA düzenlemeleri doğrultusunda belirleniyor ve genellikle 35 € ile 60 € arasında oluyor.

Resmi deplasman kontenjanından bilet satın almak için seyahat eden taraftarların Almanya Futbol Federasyonu'nun resmi taraftar kulübüne kayıtlı üye olması gerekiyor (Fan Club Nationalmannschaft / DFB). Deplasman tribünü kontenjanları doğrudan DFB bilet portalı tarafından yönetiliyor ve düzenli olarak kurum içi üye çekilişleriyle tükeniyor.

Hollanda - Almanya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Hollanda - Almanya form durumu

Hollanda bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle çıkıyor. Son maçları Dünya Kupası'nda Fas karşısında 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve bu sonuç sonunda elenmelerine yol açtı. Bunun öncesinde grup aşamasında Tunus'u 3-1, İsveç'i ise 5-1 mağlup ettiler; İsveç sonucu bu serideki en net galibiyetleri oldu. Japonya ile 2-2 berabere kalmaları ve Özbekistan karşısında hazırlık maçında aldıkları 2-1'lik galibiyet bu seriyi tamamlıyor. Bu beş maçta Hollanda 11 gol attı ve altı gol yedi.

Almanya son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Dünya Kupası serüvenleri, 29 Haziran'da Ekvador'a 2-1 ve Paraguay'a 1-1 karşı alınan art arda yenilgilerle sona erdi; ikinci sonuç elenmeyle noktalandı. Bu aksiliklerden önce grup aşamasında Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ettiler ve Curaçao'yu 7-1'le geçtiler. Yazı, Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan 2-1'lik bir hazırlık maçı galibiyetiyle açtılar. Almanya bu beş maçta 13 gol attı ve altı gol yedi.

Hollanda - Almanya: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı ve Almanya Münih'te Hollanda'yı 1-0 yendi. Bir ay önce ise aynı turnuvada iki takım Amsterdam'da 2-2 berabere kaldı. Son beş karşılaşmada Almanya iki, Hollanda bir galibiyet aldı ve iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Hollanda'nın bu serideki en dikkat çekici sonucu ise 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya'da aldığı 4-2'lik galibiyet oldu.



