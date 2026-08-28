24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoHoffenheim
SNP Arena
team-logoVfB Stuttgart
Book Hoffenheim vs VfB Stuttgart Tickets
GOAL-e

Yardımcı olanlar:

Hoffenheim - VfB Stuttgart maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Hoffenheim
VfB Stuttgart
Bundesliga

Hoffenheim, Bundesliga'da VfB Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Hoffenheim, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki SNP Arena'da VfB Stuttgart'ı konuk ediyor.

İki takımın Mayıs 2026'daki son lig karşılaşması, aynı statta nefes kesen 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Genel ikili rekabet kayıtlarında Stuttgart'ın hafif bir üstünlüğü bulunsa da Sinsheim'daki maçlar iki taraf için de düzenli olarak öngörülemez geçiyor.  

GOAL, Hoffenheim - VfB Stuttgart maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim - VfB Stuttgart maçı, Sinsheim'daki SNP Arena'da başlayacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

crest
Bundesliga - Hafta 3
SNP Arena

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı için bilet almak istiyorsanız, iki temel seçeneğiniz var:

  • Resmî kulüp satış kanalları: Biletleri liste fiyatı üzerinden güvence altına almanın en güvenli yolu, maçta ev sahibi olan TSG Hoffenheim'ın Sinsheim'daki PreZero Arena için resmî online bilet portalını doğrudan kullanmaktır. Deplasman taraftarları da deplasman tribünü kontenjan satışları için VfB Stuttgart'ın resmî bilet mağazasını kontrol edebilir, ancak bunlar çoğu zaman resmî kulüp üyeliği gerektirir.
  • İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Resmî kontenjanlar tükenirse, biletler StubHub gibi bilet yeniden satış platformları ve karşılaştırma sitelerinde bulunabilir.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri ne kadar?

12 Eylül 2026'daki Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçının bilet fiyatları, koltuk konumu, bilet kategorisi ve satın alımı resmî kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak değişir:

  • Resmî liste fiyatlı biletler: Resmî kulüp satış kanallarından doğrudan alınan standart biletler, ayakta izleme alanı (Stehplatz) için genellikle yaklaşık £15 ila £20 seviyesinden başlar. Oturmalı tribün biletleri (Sitzplatz) ise sahaya ya da orta tribünlere ne kadar yakın olduğunuza bağlı olarak genellikle £30 ile £70 arasında değişir.
  • İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Üçüncü taraf yeniden satış ve bilet toplayıcı platformlarda (StubHub gibi) fiyatlar talebe göre dalgalanır. İkincil pazardaki giriş seviyesi biletler şu anda yaklaşık £40 ila £85 seviyesinden başlarken, premium veya alt kat orta tribün koltukları bilet başına £100 ila £150+ seviyesine ulaşabiliyor.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - VfB Stuttgart form durumu

Hoffenheim bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Erzgebirge Aue karşısında alınan 4-0'lık galibiyetti; bu ikna edici kupa zaferi, Tottenham Hotspur ile oynanan ve 2-2 biten hazırlık maçının ardından geldi. Hoffenheim sezon öncesinin daha erken bölümünde Karlsruher SC'yi 3-0, Holstein Kiel'i ise 3-1 mağlup etti. Bu beş maçta Hoffenheim 12 gol attı ve kalesinde sekiz gol gördü.

Stuttgart da bu maça üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetlik bir seriyle geliyor. Takımın son maçı, 21 Ağustos'ta Hansa Rostock deplasmanında DFB-Pokal'da alınan 4-0'lık galibiyetti, ancak bu sonuç maç sırasında yaşanan sakatlıkların gölgesinde kaldı. Stuttgart, temmuz sonlarında Paris FC ile 2-2 berabere kaldı ve 15 Ağustos'taki hazırlık maçında Fulham'a 1-0 yenildi. Beş maçta 16 gol atan takım, kalesinde ise sekiz gol gördü; bu tablo, Hoeness'in ekibinin savunmada açık verebildiğini gösteriyor.

TSG

TSG - Form

HSK
K3-1
KSC
K3-0
TOT
K3-0
TOT
B2-2
AUE
K0-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5
VFB

VFB - Form

OFC
K1-8
PAR
B2-2
EVE
K3-1
FUL
K1-0
HRO
K0-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Hoffenheim - VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Hoffenheim ile Stuttgart, Bundesliga mücadelesinde SNP Arena'da 3-3 berabere kaldı. Ondan önce, Aralık 2025'te Stuttgart'ta oynanan Bundesliga maçı golsüz sona erdi. İki taraf arasındaki son beş Bundesliga karşılaşmasına bakıldığında hiçbir takım belirgin bir üstünlük kuramadı; kayıtlarda iki beraberlik, Stuttgart'ın bir galibiyeti ve Şubat 2025'teki 1-1 ile Ekim 2024'teki 1-1 dahil iki beraberlik daha yer alıyor. Veri setindeki en son galibiyet Stuttgart'a ait; takım, Mart 2024'te Sinsheim'da Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etti.

Kafa Kafaya

HoffenheimÇizimVfB Stuttgart
0
4
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
MS
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
MS
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
MS
5Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Hoffenheim - VfB Stuttgart puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin