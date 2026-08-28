Hoffenheim, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki SNP Arena'da VfB Stuttgart'ı konuk ediyor.

İki takımın Mayıs 2026'daki son lig karşılaşması, aynı statta nefes kesen 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Genel ikili rekabet kayıtlarında Stuttgart'ın hafif bir üstünlüğü bulunsa da Sinsheim'daki maçlar iki taraf için de düzenli olarak öngörülemez geçiyor.

GOAL, Hoffenheim - VfB Stuttgart maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim - VfB Stuttgart maçı, Sinsheim'daki SNP Arena'da başlayacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

Bundesliga - Hafta 3 12 Eyl 2026 - 09:30 SNP Arena

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı için bilet almak istiyorsanız, iki temel seçeneğiniz var:

Resmî kulüp satış kanalları: Biletleri liste fiyatı üzerinden güvence altına almanın en güvenli yolu, maçta ev sahibi olan TSG Hoffenheim'ın Sinsheim'daki PreZero Arena için resmî online bilet portalını doğrudan kullanmaktır. Deplasman taraftarları da deplasman tribünü kontenjan satışları için VfB Stuttgart'ın resmî bilet mağazasını kontrol edebilir, ancak bunlar çoğu zaman resmî kulüp üyeliği gerektirir.

İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Resmî kontenjanlar tükenirse, biletler StubHub gibi bilet yeniden satış platformları ve karşılaştırma sitelerinde bulunabilir.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri ne kadar?

12 Eylül 2026'daki Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçının bilet fiyatları, koltuk konumu, bilet kategorisi ve satın alımı resmî kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak değişir:

Resmî liste fiyatlı biletler: Resmî kulüp satış kanallarından doğrudan alınan standart biletler, ayakta izleme alanı (Stehplatz) için genellikle yaklaşık £15 ila £20 seviyesinden başlar. Oturmalı tribün biletleri (Sitzplatz) ise sahaya ya da orta tribünlere ne kadar yakın olduğunuza bağlı olarak genellikle £30 ile £70 arasında değişir.

İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Üçüncü taraf yeniden satış ve bilet toplayıcı platformlarda (StubHub gibi) fiyatlar talebe göre dalgalanır. İkincil pazardaki giriş seviyesi biletler şu anda yaklaşık £40 ila £85 seviyesinden başlarken, premium veya alt kat orta tribün koltukları bilet başına £100 ila £150+ seviyesine ulaşabiliyor.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - VfB Stuttgart form durumu

Hoffenheim bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Erzgebirge Aue karşısında alınan 4-0'lık galibiyetti; bu ikna edici kupa zaferi, Tottenham Hotspur ile oynanan ve 2-2 biten hazırlık maçının ardından geldi. Hoffenheim sezon öncesinin daha erken bölümünde Karlsruher SC'yi 3-0, Holstein Kiel'i ise 3-1 mağlup etti. Bu beş maçta Hoffenheim 12 gol attı ve kalesinde sekiz gol gördü.

Stuttgart da bu maça üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetlik bir seriyle geliyor. Takımın son maçı, 21 Ağustos'ta Hansa Rostock deplasmanında DFB-Pokal'da alınan 4-0'lık galibiyetti, ancak bu sonuç maç sırasında yaşanan sakatlıkların gölgesinde kaldı. Stuttgart, temmuz sonlarında Paris FC ile 2-2 berabere kaldı ve 15 Ağustos'taki hazırlık maçında Fulham'a 1-0 yenildi. Beş maçta 16 gol atan takım, kalesinde ise sekiz gol gördü; bu tablo, Hoeness'in ekibinin savunmada açık verebildiğini gösteriyor.

Hoffenheim - VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Hoffenheim ile Stuttgart, Bundesliga mücadelesinde SNP Arena'da 3-3 berabere kaldı. Ondan önce, Aralık 2025'te Stuttgart'ta oynanan Bundesliga maçı golsüz sona erdi. İki taraf arasındaki son beş Bundesliga karşılaşmasına bakıldığında hiçbir takım belirgin bir üstünlük kuramadı; kayıtlarda iki beraberlik, Stuttgart'ın bir galibiyeti ve Şubat 2025'teki 1-1 ile Ekim 2024'teki 1-1 dahil iki beraberlik daha yer alıyor. Veri setindeki en son galibiyet Stuttgart'a ait; takım, Mart 2024'te Sinsheim'da Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etti.