Hoffenheim maçında yaşadığı diz sakatlığının ardından: VfB Stuttgart, Angelo Stiller’ın teşhisini açıkladı

25 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Bundesliga'da TSG Hoffenheim'a karşı oynanan mücadelede rakip ceza sahasında yaşadığı çarpışmanın ardından önce yerde kaldı. Ayrıca TSG savunmacısı Ozan Kabak'tan dizine de bir darbe aldı.

Stiller ilk etapta oyuna devam etti, ancak yaklaşık on dakika sonra oyundan çıkması gerektiğini işaret etti. VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß, onu 34. dakikada sahadan aldı ve yerine genç oyuncu Yanik Spalt'ı sürdü.

Artık milli oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı netleşti. Schwaben kulübü, pazar akşamı yaptığı resmi açıklamada Stiller'in "kötü bir durumda şanslı" olduğunu ve morluktan fazlasını yaşamadığını bildirdi. Buna karşın Stuttgart, 25 yaşındaki oyuncunun tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını açıklamadı.

Hoeneß, maçın hemen ardından da temkinli bir şekilde rahatlatan bir açıklama yapmıştı: "Sadece dizinde onu etkileyen bir hematom olduğunu duydum." Ancak o anda henüz "ne kadar dramatik olduğunu" bilmediğini söyledi.

Hoffenheim ile Stuttgart arasındaki maç nasıl sonuçlandı?

VfB için Hoffenheim deplasmanı buna rağmen hayal kırıklığıyla sona erdi. Adam Hlozek'in (13, 67) ve Maximilian Mittelstädt'ın (48) golleri sonrası Stuttgart ekibi 2-1 (1-0) mağlup oldu; böylece Hoeneß'in takımı üç maç sonunda hanesine yalnızca üç puan yazdırabildi.

TSG ise bu galibiyetle sezonun ilk puanlarını aldı; zira takım sezonun açılışında 1. FC Köln ve Borussia Dortmund'a kaybetmişti.