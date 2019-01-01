Hoffenheim, Julian Nagelsmann'dan sonra Alfred Schreuder'e emanet

Hoffenheim, gelecek sezondan itibaren Leipzig'i çalıştıracak olan Julian Nagelsmann'ın yerine gelecek teknik direktörü duyurdu.

takımlarından 'ı gelecek sezondan itibaren ’nın kulübünde antrenör olarak görev yapan Alfred Schreuder çalıştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Schreuder'in 2019-2020 sezonunundan itibaren 3 sezon boyunca Hoffenheim’da teknik direktör olarak göreve başlayacağı ifade edildi.

Schreuder, Ajax'a gitmeden önce Hoffenheim'da 2015-2018 yılları arasında antrenör olarak görev almıştı.

Hoffenheim'ı 2016'dan bu yana çalıştıran ve sezon sonunda mavi-beyazlı takımdan ayrılacak teknik direktör Julian Nagelsmann'ın, gelecek sezondan itibaren Leipzig'i çalıştıracağı daha önceden açıklanmıştı.