Hoffenheim, Julian Nagelsmann'dan sonra Alfred Schreuder'e emanet
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Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ı gelecek sezondan itibaren Hollanda’nın Ajax kulübünde antrenör olarak görev yapan Alfred Schreuder çalıştıracak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Schreuder'in 2019-2020 sezonunundan itibaren 3 sezon boyunca Hoffenheim’da teknik direktör olarak göreve başlayacağı ifade edildi.
Schreuder, Ajax'a gitmeden önce Hoffenheim'da 2015-2018 yılları arasında antrenör olarak görev almıştı.
Hoffenheim'ı 2016'dan bu yana çalıştıran ve sezon sonunda mavi-beyazlı takımdan ayrılacak teknik direktör Julian Nagelsmann'ın, gelecek sezondan itibaren Leipzig'i çalıştıracağı daha önceden açıklanmıştı.