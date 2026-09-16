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Hoffenheim - Hamburger SV maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Hamburger SV
Bundesliga

Hoffenheim, Bundesliga'da Hamburger SV ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Hoffenheim, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki SNP Arena'da Hamburger SV ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak iki kulüp arasında başa baş bir rekabet söz konusu. Hoffenheim, Hamburger SV'nin 7 galibiyetine karşı 8 galibiyetle az farkla önde bulunuyor. İki takımın 25 Nisan 2026'daki son karşılaşmasında Hoffenheim, Volksparkstadion'da deplasmanda 2-1 kazandı.

GOAL, Hoffenheim - Hamburger SV maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga maçı ne zaman?

Hoffenheim - Hamburger SV maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki SNP Arena'da oynanacak.

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Bundesliga - Hafta 5
SNP Arena

Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga biletleri nasıl alınır?

TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

  1. Resmi kulüp bilet satış portalları:
    • TSG Hoffenheim resmi bilet mağazası: TSG Hoffenheim'ın resmi bilet satış portalını ziyaret edin. Biletler genellikle, genel satışa çıkmadan önce kulüp üyelerine özel bir ön satış döneminde ilk olarak sunulur.
    • Hamburger SV resmi bilet mağazası: Deplasman taraftarı bölümünde oturmayı planlıyorsanız, Hamburger SV'nin resmi bilet satış portalını kontrol edin. Çünkü deplasman biletleri, misafir kulüp aracılığıyla doğrudan kendi üyeleri ve kombine sahiplerine tahsis edilir.
  3. Resmi bilet yeniden satış platformları (Zweitmarkt):
    • Hoffenheim, resmi ikinci el bilet değişim hizmetini doğrudan kulübün internet sitesinde yürütüyor. Maça gelemeyen kombine sahipleri koltuklarını resmi yüz değerinden yeniden satışa çıkarıyor ve bu da maçın biletleri tükenirse güvenli ve meşru bir satın alma yolu sunuyor.
  5. Genel satış ve rezervasyon ipuçları:
    • Bilet satış tarihleri genellikle maç gününden birkaç hafta önce duyurulur. TSG Hoffenheim bilet platformunda önceden ücretsiz bir kullanıcı hesabı oluşturmanız, genel satış açıldığında portala hızlı şekilde erişmenizi sağlar.

Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga biletleri ne kadar?

SNP Arena'daki (PreZero Arena) TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve biletleri nereden satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

Resmi liste fiyatları (TSG Hoffenheim bilet mağazası)

  • Ayakta biletler (Stehplätze): Standart ayakta biletler yaklaşık 15 € ila 20 € arasında başlıyor (indirimli biletler yaklaşık 12 € ila 15 € civarında).
  • Oturmalı biletler (Sitzplätze):
    • Alt tribün / aile blokları: Yaklaşık 30 € ila 45 €.
    • 2. kategori (köşeler / üst tribünler): Yaklaşık 45 € ila 65 €.
    • 1. kategori (ana tribün / düz yan çizgi tarafı): Belirli bloğa ve orta sahaya yakınlığa bağlı olarak 65 € ila 115 €+ arasında değişiyor.
  • VIP ve ağırlama: Genellikle 150 € ila 250 €+ seviyesinden başlıyor.

İkincil piyasa ve yeniden satış fiyatları

  • Resmi kulüp bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Doğrudan orijinal liste fiyatı üzerinden satılır (genellikle koltuğa bağlı olarak 15 € ila 115 € arasında).

Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - Hamburger SV form durumu

Hoffenheim, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son maçı Bundesliga'da Borussia Dortmund'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sonuçlandı. Bu serinin önceki bölümünde Erzgebirge Aue'yi DFB-Pokal'da 4-0 mağlup eden Hoffenheim, sezon öncesinde ise Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kaldı. Hoffenheim bu beş maçta 11 gol atarken 11 gol yedi.

Hamburg ise son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Takımın son sonucu Bundesliga'da Mainz'e karşı alınan ağır 5-0'lık yenilgi oldu. Bundan önce açılış haftasında Borussia Dortmund'a 2-0 kaybettiler, ancak kupada SC Verl deplasmanını 3-0 kazanmayı başardılar. Hamburg, bu beş karşılaşmada altı gol atıp dokuz gol yedi.

TSG

TSG - Form

TOT
B2-2
AUE
K0-4
KOE
K3-2
BVB
K2-3
VFB
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
HSV

HSV - Form

TFC
K1-2
VEL
K0-3
BVB
K2-0
M05
K0-5
RBL
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Hoffenheim - Hamburger SV: Son maçların karşılıklı karnesi

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, 25 Nisan 2026'da Bundesliga'da Hoffenheim'ın Volksparkstadion'da deplasmanda 2-1 kazandığı maç oldu. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Hoffenheim üç, Hamburg ise iki galibiyet aldı. Hoffenheim ayrıca Aralık 2025'te sahasında 4-1, Nisan 2018'de ise 2-0 kazandı. Veri setindeki Hamburg galibiyetleri ise Kasım 2017'de 3-0 ve Nisan 2017'de 2-1'lik skorlarla geldi.

Kafa Kafaya

HoffenheimÇizimHamburger SV
3
0
2
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
MS
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
MS
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
MS
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
MS
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
MS
9Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
K
K
K
2
DortmundDortmundBVB
330082+69
K
K
K
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
B
K
K
4
Bayern MünihBayern MünihFCB
321072+57
K
B
K
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
K
K
K
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
K
K
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
B
K
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
K
B
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
K
K
B
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
B
K
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
K
B
K
12
FC KölnFC KölnKOE
311157-24
B
K
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
K
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
K
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
B
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
B
17
MönchengladbachMönchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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