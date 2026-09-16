Hoffenheim, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki SNP Arena'da Hamburger SV ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak iki kulüp arasında başa baş bir rekabet söz konusu. Hoffenheim, Hamburger SV'nin 7 galibiyetine karşı 8 galibiyetle az farkla önde bulunuyor. İki takımın 25 Nisan 2026'daki son karşılaşmasında Hoffenheim, Volksparkstadion'da deplasmanda 2-1 kazandı.

GOAL, Hoffenheim - Hamburger SV maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga maçı ne zaman?

Hoffenheim - Hamburger SV maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki SNP Arena'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 5 10 Eki 2026 - 09:30 SNP Arena

Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga biletleri nasıl alınır?

TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi kulüp bilet satış portalları: TSG Hoffenheim resmi bilet mağazası: TSG Hoffenheim'ın resmi bilet satış portalını ziyaret edin. Biletler genellikle, genel satışa çıkmadan önce kulüp üyelerine özel bir ön satış döneminde ilk olarak sunulur.

Hamburger SV resmi bilet mağazası: Deplasman taraftarı bölümünde oturmayı planlıyorsanız, Hamburger SV'nin resmi bilet satış portalını kontrol edin. Çünkü deplasman biletleri, misafir kulüp aracılığıyla doğrudan kendi üyeleri ve kombine sahiplerine tahsis edilir. Resmi bilet yeniden satış platformları (Zweitmarkt): Hoffenheim, resmi ikinci el bilet değişim hizmetini doğrudan kulübün internet sitesinde yürütüyor. Maça gelemeyen kombine sahipleri koltuklarını resmi yüz değerinden yeniden satışa çıkarıyor ve bu da maçın biletleri tükenirse güvenli ve meşru bir satın alma yolu sunuyor. Genel satış ve rezervasyon ipuçları: Bilet satış tarihleri genellikle maç gününden birkaç hafta önce duyurulur. TSG Hoffenheim bilet platformunda önceden ücretsiz bir kullanıcı hesabı oluşturmanız, genel satış açıldığında portala hızlı şekilde erişmenizi sağlar.

Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga biletleri ne kadar?

SNP Arena'daki (PreZero Arena) TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve biletleri nereden satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

Resmi liste fiyatları (TSG Hoffenheim bilet mağazası)

Ayakta biletler (Stehplätze): Standart ayakta biletler yaklaşık 15 € ila 20 € arasında başlıyor (indirimli biletler yaklaşık 12 € ila 15 € civarında).

Oturmalı biletler (Sitzplätze):

Alt tribün / aile blokları: Yaklaşık 30 € ila 45 € . 2. kategori (köşeler / üst tribünler): Yaklaşık 45 € ila 65 € . 1. kategori (ana tribün / düz yan çizgi tarafı): Belirli bloğa ve orta sahaya yakınlığa bağlı olarak 65 € ila 115 €+ arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama: Genellikle 150 € ila 250 €+ seviyesinden başlıyor.

İkincil piyasa ve yeniden satış fiyatları

Resmi kulüp bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Doğrudan orijinal liste fiyatı üzerinden satılır (genellikle koltuğa bağlı olarak 15 € ila 115 € arasında).

Hoffenheim - Hamburger SV Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - Hamburger SV form durumu

Hoffenheim, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son maçı Bundesliga'da Borussia Dortmund'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sonuçlandı. Bu serinin önceki bölümünde Erzgebirge Aue'yi DFB-Pokal'da 4-0 mağlup eden Hoffenheim, sezon öncesinde ise Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kaldı. Hoffenheim bu beş maçta 11 gol atarken 11 gol yedi.

Hamburg ise son beş maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Takımın son sonucu Bundesliga'da Mainz'e karşı alınan ağır 5-0'lık yenilgi oldu. Bundan önce açılış haftasında Borussia Dortmund'a 2-0 kaybettiler, ancak kupada SC Verl deplasmanını 3-0 kazanmayı başardılar. Hamburg, bu beş karşılaşmada altı gol atıp dokuz gol yedi.

Hoffenheim - Hamburger SV: Son maçların karşılıklı karnesi

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, 25 Nisan 2026'da Bundesliga'da Hoffenheim'ın Volksparkstadion'da deplasmanda 2-1 kazandığı maç oldu. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Hoffenheim üç, Hamburg ise iki galibiyet aldı. Hoffenheim ayrıca Aralık 2025'te sahasında 4-1, Nisan 2018'de ise 2-0 kazandı. Veri setindeki Hamburg galibiyetleri ise Kasım 2017'de 3-0 ve Nisan 2017'de 2-1'lik skorlarla geldi.