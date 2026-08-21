TSG 1899 Hoffenheim, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki PreZero Arena'da Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Hoffenheim, Nisan 2026'da aynı statta ligde oynanan önceki karşılaşmada Dortmund'u 2-1 yenmesinin ardından iç saha avantajını değerlendirmeye çalışacak. Borussia Dortmund ise geçen sezon ligi dördüncü sırada bitirdikten sonra yeni sezona erken ivme kazandırmayı hedefliyor.

Bırakın GOAL Hoffenheim - Borussia Dortmund maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, bilet alımıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı, Sinsheim'daki SNP Arena'da oynanacak. Kesin başlangıç saati bilgileri için bölgenizdeki resmi yayın listelerini kontrol edin.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 SNP Arena

Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Biletleri yalnızca resmi kulüp platformları üzerinden almak için şu kanalları takip edin:

Resmi ev sahibi takım biletleri

TSG Hoffenheim Bilet Merkezi: TSG Hoffenheim, ev sahibi tribünü kontenjanlarını doğrudan ana çevrim içi mağazası üzerinden yönetiyor.

Genel satış: Resmi açık satışlar genellikle maçın başlama saatinden 4 ila 6 hafta önce kulübün portalı üzerinden başlıyor.

İkincil yeniden satış platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında ilanlar bulunabiliyor, ancak fiyatlar talebe bağlı olarak genellikle resmi satış fiyatının üzerine çıkıyor.

Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga biletleri ne kadar?

TSG 1899 Hoffenheim'ın PreZero Arena'sındaki Bundesliga maçlarında resmi satış fiyatları, genellikle oturma düzeni seviyesi ve kategoriye göre değişiklik gösteriyor:

Resmi satış fiyatları

Ayakta biletler: İndirimler ve kontenjanlara bağlı olarak genellikle 14 € ile 19 € arasında değişiyor.

Oturmalı biletler: Standart kategoride oturma biletleri, alt/üst kat koltuklar için genellikle 20 € ila 28 € civarından başlıyor. Borussia Dortmund gibi yüksek profilli maçlarda premium merkezi koltuklarda bu rakam 50 € ila 70 € seviyesine kadar çıkabiliyor.

Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - Borussia Dortmund form durumu

Hoffenheim'ın son beş maçı, tamamı sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında olmak üzere iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiyle sonuçlandı. Takımın son maçında Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kalındı; bundan bir gün önce ise aynı rakibe 3-0 kaybedildi. Hoffenheim, sezon öncesinin daha erken bölümünde Greuther Fuerth karşısında 4-1 ve Holstein Kiel'e karşı 3-1'lik galibiyetler de dahil olmak üzere ikna edici sonuçlar aldı. Bu beş maçta 12 gol atıp sekiz gol yedi.

Borussia Dortmund'un son beş hazırlık maçı sonucu bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi oldu. Son maç 2-2'lik Roma beraberliğiyle biterken, takım ayrıca sezon öncesi bir sınavda Arsenal'a 3-2 kaybetti. Tek galibiyet FC Tokyo'ya karşı geldi. Dortmund bu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi; bu da Kovac'ın takımının, rekabetçi futbol başlamadan önce savunmada hâlâ yapması gereken işler olduğunu gösteriyor.

Hoffenheim - Borussia Dortmund: Son kafa kafaya maçların kaydı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 18 Nisan 2026'da oynandı ve Hoffenheim Bundesliga maçında SNP Arena'da 2-1 kazandı. Son beş Bundesliga buluşmasında Hoffenheim iki kez, Dortmund iki kez kazandı ve bir maç berabere bitti. Bu beş maçta toplam 16 gol atıldı; iki takım da iç sahada ve deplasmanda skor üretme becerisi gösterdi.

Hoffenheim - Borussia Dortmund puan durumu

Bundesliga tablosunda Hoffenheim bir önceki sezonu 11. sırada tamamlarken, Borussia Dortmund sezonu dördüncü sırada bitirdi.