24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoHoffenheim
SNP Arena
team-logoDortmund
Book Hoffenheim vs Borussia Dortmund Tickets
GOAL-e

Yardımcı olanlar:

Hoffenheim - Borussia Dortmund maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Hoffenheim
Dortmund
Bundesliga

Hoffenheim, Bundesliga'da Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

TSG 1899 Hoffenheim, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki PreZero Arena'da Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Hoffenheim, Nisan 2026'da aynı statta ligde oynanan önceki karşılaşmada Dortmund'u 2-1 yenmesinin ardından iç saha avantajını değerlendirmeye çalışacak. Borussia Dortmund ise geçen sezon ligi dördüncü sırada bitirdikten sonra yeni sezona erken ivme kazandırmayı hedefliyor.

Bırakın GOAL Hoffenheim - Borussia Dortmund maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, bilet alımıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı, Sinsheim'daki SNP Arena'da oynanacak. Kesin başlangıç saati bilgileri için bölgenizdeki resmi yayın listelerini kontrol edin.

crest
Bundesliga - Hafta 2
SNP Arena

Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Biletleri yalnızca resmi kulüp platformları üzerinden almak için şu kanalları takip edin:

Resmi ev sahibi takım biletleri

  • TSG Hoffenheim Bilet Merkezi: TSG Hoffenheim, ev sahibi tribünü kontenjanlarını doğrudan ana çevrim içi mağazası üzerinden yönetiyor.
  • Genel satış: Resmi açık satışlar genellikle maçın başlama saatinden 4 ila 6 hafta önce kulübün portalı üzerinden başlıyor.

İkincil yeniden satış platformları

  • StubHub gibi ikincil bilet platformlarında ilanlar bulunabiliyor, ancak fiyatlar talebe bağlı olarak genellikle resmi satış fiyatının üzerine çıkıyor.

Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga biletleri ne kadar?

TSG 1899 Hoffenheim'ın PreZero Arena'sındaki Bundesliga maçlarında resmi satış fiyatları, genellikle oturma düzeni seviyesi ve kategoriye göre değişiklik gösteriyor:

Resmi satış fiyatları

  • Ayakta biletler: İndirimler ve kontenjanlara bağlı olarak genellikle 14 € ile 19 € arasında değişiyor.
  • Oturmalı biletler: Standart kategoride oturma biletleri, alt/üst kat koltuklar için genellikle 20 € ila 28 € civarından başlıyor. Borussia Dortmund gibi yüksek profilli maçlarda premium merkezi koltuklarda bu rakam 50 € ila 70 € seviyesine kadar çıkabiliyor.

Hoffenheim - Borussia Dortmund Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - Borussia Dortmund form durumu

Hoffenheim'ın son beş maçı, tamamı sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında olmak üzere iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgiyle sonuçlandı. Takımın son maçında Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kalındı; bundan bir gün önce ise aynı rakibe 3-0 kaybedildi. Hoffenheim, sezon öncesinin daha erken bölümünde Greuther Fuerth karşısında 4-1 ve Holstein Kiel'e karşı 3-1'lik galibiyetler de dahil olmak üzere ikna edici sonuçlar aldı. Bu beş maçta 12 gol atıp sekiz gol yedi.

Borussia Dortmund'un son beş hazırlık maçı sonucu bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi oldu. Son maç 2-2'lik Roma beraberliğiyle biterken, takım ayrıca sezon öncesi bir sınavda Arsenal'a 3-2 kaybetti. Tek galibiyet FC Tokyo'ya karşı geldi. Dortmund bu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi; bu da Kovac'ın takımının, rekabetçi futbol başlamadan önce savunmada hâlâ yapması gereken işler olduğunu gösteriyor.

TSG

TSG - Form

GFT
K4-1
HSK
K3-1
KSC
K3-0
TOT
K3-0
TOT
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BVB

BVB - Form

F95
K2-1
OSA
K1-0
FCT
K0-1
ARS
K2-3
ROM
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Hoffenheim - Borussia Dortmund: Son kafa kafaya maçların kaydı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 18 Nisan 2026'da oynandı ve Hoffenheim Bundesliga maçında SNP Arena'da 2-1 kazandı. Son beş Bundesliga buluşmasında Hoffenheim iki kez, Dortmund iki kez kazandı ve bir maç berabere bitti. Bu beş maçta toplam 16 gol atıldı; iki takım da iç sahada ve deplasmanda skor üretme becerisi gösterdi.

Kafa Kafaya

HoffenheimÇizimDortmund
2
1
2
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
MS
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
3
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
MS
8Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Hoffenheim - Borussia Dortmund puan durumu

Bundesliga tablosunda Hoffenheim bir önceki sezonu 11. sırada tamamlarken, Borussia Dortmund sezonu dördüncü sırada bitirdi.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin