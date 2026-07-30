Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Bavyera ekibinin yıldızı Michael Olise'nin geleceği hakkında çıkan tartışmalar ve onu Real Madrid'e transfer olmakla ilişkilendiren söylentiler üzerine açıklamalarda bulundu.

Hoeness, bugün perşembe günü Alman "sport1" kanalının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bu söylentileri duyduğumda çok güldüm. Olise'nin hâlâ üç yıllık bir sözleşmesi var, dolayısıyla benim için tartışılacak bir konu yok. Çin İmparatoru bizzat gelse bile, Olise'yi konuşmak için onunla masaya oturmayız."

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Aynı durumun Kolombiyalı Luis Diaz için de geçerli olduğunu ekleyen Hoeness sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en iyi hücum üçlüsüne sahibiz: Olise, Luis Diaz ve Harry Kane. Onlardan herhangi birini satmayı asla düşünemeyiz."

Hoeness, Bavyera kulübüyle sözleşme yenileme müzakerelerine dair konuşulanların gölgesinde Kane'in geleceğine de değinerek, İngiliz forvetin Münih'te çok mutlu olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Harry ile doğrudan konuşmadım, ancak Münih'te çok mutlu olduğunu biliyorum. Biz de ondan çok memnunuz ve gelecek yıl ayrılması için hiçbir sebep yok. O her konuda örnek bir isim; sadece bir golcü veya sahadaki bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da."