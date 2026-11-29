Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, dün Bundesliga'da Hamburg ile oynanan ve 0-0 sona eren maçta kırmızı kart gören Joshua Kimmich'e sahip çıktı. Hoeneß, bir hatanın krize dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

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Hoeneß ayrıca Bavyera ekibinin içinden geçtiği zorlu dönemi atlatıp daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını dile getirdi.

Hoeneß, Alman dergisi "Kicker"'a yaptığı açıklamada Kimmich'in kırmızı kartıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Herkesin zaman zaman hata yapma hakkı vardır ve konu burada kapanır."

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Hoeneß, takımın durumuna ilişkin de şöyle konuştu: "Bu zor dönemden daha güçlü çıkacağımızdan son derece eminim. Ondan sonra bazı insanların dikkatli olması gerekecek."

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Bayern'in onursal başkanı, dün Bundesliga'nın 11. haftasında Hamburg ile golsüz berabere kalınan maçtaki oyuncuların performansını da övdü: "Takımı tebrik etmek istiyorum. Özellikle on kişi kaldıktan sonra olağanüstü bir mücadele gördüm. Ayrıca Konrad Laimer'in sakatlanmasının ardından dokuz as oyuncumuzdan yoksun oynamak zorunda kaldığımızı da unutmamalıyız."

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Maçın uzun bölümlerinde oyunu kontrol eden Bayern, Hamburg savunmasını aşmakta zorlandı. Kimmich ise 44. dakikada, Alexander Røssing-Lelesiit'in kendisini itmesine karşılık rakibinin saçını tutup onu yere düşürünce doğrudan kırmızı kart gördü ve Bavyera ekibi maçı on kişi tamamladı.

Kimmich'in eleştirileri

Hoeneß, Kimmich'in geçen çarşamba günü kulüp yönetimini eleştirdiği ve takım arkadaşı Jamal Musiala'yı savunduğu açıklamalarına da değindi.

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Kimmich'in sözlerinden rahatsız olmadığını belirten Hoeneş, takım kaptanı olarak arkadaşlarını savunmak zorunda olduğu için bu tavrın doğal olduğunu ifade etti.

Hoeneß'in açıklamaları, Bayern'in sonuçlar açısından düşüşte olduğu bir döneme denk geldi. Bavyera ekibi, ligde Köln ile 1-1 berabere kaldıktan, Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenildikten ve ardından Hamburg ile golsüz berabere kaldıktan sonra son üç maçında galibiyet alamadı.

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Takımın sorunları eksiklerle birlikte daha da büyüdü. Bayern, Hamburg karşısında aralarında Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer ve Ismael Saibari'nin de bulunduğu çok sayıda önemli oyuncusundan yoksundu.

Laimer de maç sırasında sağ ayak bileği tendonlarından sakatlandı. Kulüp, oyuncunun ameliyat olması gerektiğini açıkladı ancak dönüş tarihi belirtmedi.

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Bavyera kulübü, yaptığı resmi açıklamada, Laimer'in sağ ayak bileğindeki tendonlardan birinde çıkık meydana geldiğini, oyuncunun ameliyat edileceğini ve ikinci bir duyuruya kadar sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Alman gazetesi "Bild" ise oyuncunun 3 aya kadar forma giyemeyebileceğini ve bu sürenin daha da uzayabileceğini yazdı. Bu tahminin doğrulanması halinde Laimer, sezonun büyük bölümünü kaçıracak.

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Hamburg karşısında 52. dakikada oyuna yedek olarak giren Laimer, ayağına yapılan bir müdahalenin ardından 87. dakikada sakatlanarak sahadan ayrılmıştı.

Bayern, ligdeki mücadelesine devam etmeden önce önümüzdeki salı günü Almanya Kupası son 16 turunda Hertha Berlin ile karşılaşacak.