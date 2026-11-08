Hoeness: Real Madrid ve Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarını söyleyemez

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, kulübün genç oyuncusu Lennart Karl'ın, kendisine mi yönelik olduğu sorularını gündeme getiren gol sevincine, oyuncuya yönelttiği son eleştirilerin ardından yorum yaptı ve bu durumdan rahatsız olmadığını, aksine açıklamalarının Alman yeteneği motive etmeye katkıda bulunduğunu düşündüğünü vurguladı.

Hoeness, Bavyera kanalı "BR24"e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu durum beni rahatsız etmiyor. Son günlerde attığı gollerde yüzde 50 oranında payım olduğunu düşünüyorum, çünkü birileri onun özel hayatıyla ilgili bir yorum yaptı."

Ayrıca Oku

Fas krizinden Messi ve FIFA'yı suçlamaya: Mısır Futbol Federasyonu, Hossam Hassan'ın savaşlarına son veriyor

Bundesliga yıldızı Barcelona'nın hayalini kuruyor, Deco menajeriyle görüşüyor

Ve ekledi: "Ayrıca genç oyunculara rehberlik etme sorumluluğumuz da var. Büyük bir tecrübeye sahibim ve 18 yaşındaki bir oyuncu benden bir şey öğrenemiyorsa, pes etmemiz daha iyi olur."

Bayern Münih efsanesi sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüplerdeki sorumlu kişilerin genç oyuncuları biraz gerçeklik zeminine çekmesi gerekir. Harry Kane gibi bir oyuncuya müdahale etmeme gerek yok, ancak söz konusu olan 18 yaşında ve bu tür dış etkilerle başa çıkma konusunda tecrübesi olmayan bir oyuncuysa, kendimi de onlardan biri saydığım sorumluların bazen konuşması gerekir."

Hoeness'in açıklamaları, Karl'ın geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in 2-0 kazandığı maçta Atletico Madrid filelerine attığı golün ardından yaptığı sevincin ardından geldi; oyuncu ellerini kulaklarına yaklaştırıp parmaklarını oynatmış, bu hareket kendisine yöneltilen eleştirilerle alay olarak yorumlanmıştı.

Hoeness daha önce de oyuncuyu eleştirmiş, ondan daha fazla alçakgönüllülük beklediğini ifade etmiş ve onun hâlâ büyük yıldız statüsünden uzak olduğunu vurgulamış, ayrıca gelişimi ve medyanın ilgisiyle başa çıkma şekli konusunda kendisiyle ciddi bir konuşma yapma arzusunu dile getirmişti.

Hoeness'in eleştirileri, özellikle oyuncunun danışmanı eski Alman yıldız Michael Ballack'ın, eleştirilerin ona açıkça yöneltilmesinin onu medya baskısının hedefi haline getirdiğini savunarak oyuncuyu savunmasının ardından, Bayern Münih içinde tartışma yarattı.

Avrupa Zaferi

Başka bir konuda ise Hoeness, Bayern'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansları hakkında konuştu ve rekabetin açık olduğunu, kupayı kazanacağını garanti edebilecek hiçbir kulübün bulunmadığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Hiçbir kulüp Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını söyleyemez; ne Real Madrid, ne Manchester City, ne Barcelona, ne de Paris Saint-Germain. Bence bizim için önemli olan, Bayern Münih'in Avrupa kulüpleri arasındaki seçkin konumunu pekiştirmeyi başarmış olmasıdır."

Ve devam etti: "Yalnızca bireysel düzeyde en iyi oyunculara sahip değiliz, aynı zamanda bütünlüklü bir takımımız da var ve son performanslarımız bunu kanıtladı."