Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Jamal Musiala'nın tamamen tedavi edilemeyen bir hastalıktan muzdarip olduğunu açıkladı; kulübün oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir ikilemle karşı karşıya olduğunu vurgularken, Musiala'nın eski seviyesine dönememe ihtimalini de açık bıraktı.

Hoeness, Bavyera merkezli "BR24" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Musiala'nın durumu Vincent Kompany'nin durumundan tamamen farklı. Bu konuda bir ikilem içindeyiz; kendisi kolayca tedavi edilemeyen bir hastalıktan muzdarip, ancak ilaç kullanımıyla belli bir ölçüde kontrol altına alınabiliyor."

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Şöyle ekledi: "Ancak şu soru ortada kalıyor: Eskiden sergilediği seviyeyi bir gün tekrar yakalayabilecek mi?"

Hoeness, sözleşme boyutuna da değinerek, Musiala'nın muzdarip olduğu hastalığın sözleşmesinde yer alan sigorta kapsamında olmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Düşünün bir, Bayern Münih şimdi onun sözleşmesini sorgulamaya karar verse ve ona 'Şu anda sunabildiğin şey, artık sözleşmede öngörülen seviyeye uymuyor' dese."

Takımın İngiliz golcüsü Harry Kane hakkında ise Bayern Münih efsanesi şunları söyledi: "Çok iyi bir karakter. Geçmişte birçok oyuncuyu Premier Lig'e kaptırdık, çünkü orası vaat edilmiş topraklar gibi görülüyordu."

Ve devam etti: "Bu günlerde ise İngiltere'den daha fazla oyuncu alıyoruz. Harry ile konuştuğunuzda şöyle diyor: 'Ailem burada kendini güvende hissediyor, sağlık sistemi mükemmel. Sokaklarda korkmadan dolaşabiliyorum.'"