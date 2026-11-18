Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, Jürgen Klopp'un milli takımdaki dönemine ilişkin beklentilerini anlatırken Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'a üstü kapalı eleştiriler yöneltti.

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Hoeneß ayrıca Bavyera kulübündeki yöneticilik kariyerinin en iyi ve en kötü anılarını hatırladı, Bayern'de yönetim görevlerini kulübün efsanelerine verme fikrinden neden vazgeçtiğini de anlattı.

Hoeneß, Alman gazetesi Sport Bild'e verdiği demeçte Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı hakkında şunları söyledi: "Jürgen döneminde futbolcuların eşleri ve çocuklarıyla bir aile gezisi daha olacağını sanmıyorum."

Hoeneß şöyle devam etti: "Milli takıma disiplini ve isteği geri getireceğini düşünüyorum, çünkü kendisi de büyük bir isteğe sahip. Ancak her şeyi bir gecede başarmak için sihirli bir değnek kullanmasını beklemiyorum, ona zaman tanımalıyız."

Hoeneß'in sözleri, Nagelsmann'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki yaklaşımına yönelik üstü kapalı bir eleştiri içeriyordu. Almanya Milli Takımı, ABD'nin Winston-Salem kentindeki kampında aile günleri düzenlenmesine izin vermiş, oyuncular da eşlerini ve çocuklarını ağırlama imkânı bulmuştu.

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Bu durum, Almanya'nın son 32 turunda Paraguay'a penaltılarla elenmesinin ardından tartışma yarattı ve aile ortamının oyuncuların konsantrasyonunu nasıl etkilediğine dair eleştiriler gündeme geldi.

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Nagelsmann ayrıca bir antrenmana bisikletle giderken eşinin de yanında görünmesi ve annesinin kamp merkezinde kalması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

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Öte yandan Hoeneß, Philipp Lahm, Thomas Müller ve Bastian Schweinsteiger gibi Bayern Münih efsanelerinin gelecekte kulüpte yönetim görevleri üstlenebileceğine artık inanmadığını açıkladı.

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Hoeneß, "Harika bir fikir ama şu an için uygulanabilir değil. Çünkü bu oyuncuların çok parası var ve iş ciddi anlamda haftada 6 gün, günde 12 saat çalışmaya gelince muhtemelen bunu istemezler" dedi.

Hoeneß şunları ekledi: "Birini ikna etmek zorunda kalıyorsam, bunun zaten baştan bir anlamı yoktur. Tüm gereklilikleri karşılayan birini beklemeye devam edeceğiz."

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Hoeneß sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kişi yalnızca eski bir futbolcu olmamalı, aynı zamanda iş dünyasında geniş bir ilişki ağına da sahip olmalı. Jan-Christian Dreesen iyi bir iş çıkarıyor."

Bayern'deki kariyerinin en iyi ve en kötü anları hakkında ise şunları söyledi: "2001'de Milano'daki (Valencia'ya karşı) Şampiyonlar Ligi finali. Taraftarlarımız tribünlerde üzerinde 'Tarih yazmak için güzel bir gün' yazan dev bir pankart açmıştı. Tüylerim diken diken oldu."

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En kötü anısı olarak ise 1999'da Manchester United'a karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalini seçen Hoeneß, bu yenilgiyi 2012'de Allianz Arena'da Chelsea'ye karşı kaybedilen finalden bile daha acı verici bulduğunu belirtti.

Hoeneß şöyle açıkladı: "Son dakikalara kadar 1-0 öndeydik. Teknik direktörümüz Ottmar Hitzfeld'in yanında oturuyor, gülümsüyor ve kupayı kaldırmak üzere olduğumuzu düşünüyordum."

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Hoeneß şöyle devam etti: "Ancak 5 dakika sonra her şey yıkılmıştı. Manchester United uzatma dakikalarında skoru çevirdi ve 2-1 kaybettik. Benim için o yenilgi, 2012'de kendi sahamızda oynanan finalden bile kötüydü."

Bayern, 1999 finalinde Mario Basler'in golüyle öne geçmesine rağmen ikinci yarının uzatma dakikalarında Teddy Sheringham ve Ole Gunnar Solskjaer'in attığı gollerle kaybetmiş, kupaya uzanmak için 2001'e kadar beklemiş ve o yıl Valencia'yı penaltılarla geçerek şampiyon olmuştu.