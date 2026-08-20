Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya, aldığı bazı kararlar nedeniyle sert bir şekilde yüklendi; ayrıca Dünya Kupası'nın genişletilmesi planlarını ve turnuvaya yatırımcı dahil etme yönelimini de eleştirdi.

Amerikalı oyuncu Folarin Balogun'un 2026 Dünya Kupası'ndaki cezasının kaldırılması olayı hakkında Hoeness, "Sky Sport - Almanya" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sayın Infantino, futboldaki görev süresi boyunca bazı hatalar yaptı, ancak bu, onun en büyük hatalarından biriydi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Eğer Donald Trump gibi bir adamın, bir oyuncunun cezalandırılıp cezalandırılmayacağına karar vermesine veya bunu etkilemesine izin verirseniz, bu, turnuvanın sonunun başlangıcıdır. Böyle bir şeyi kabul edersek, bu artık benim sporum değildir. Bana göre bu, kısacası kabul edilemezdi."

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Hoeness, Infantino'nun Dünya Kupası'na yatırımcı getirmeye ilişkin planı hakkında konuşurken şunları ekledi: "Birinin böyle bir fikirle gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Infantino'nun ittiği bu bütünsel gelişim de endişe verici: Turnuva 48 takımdan oluşuyordu, yakında 64 takıma çıkacak."

Şöyle devam etti: "Zaten oyuncularımızı 6 hafta boyunca (milli takımlara) verdik, şimdi bu süre daha da uzayabilir. İnanılmaz bir şey."

Bayern Münih efsanesi sözlerini şöyle sürdürdü: "Küçük federasyonların desteklenmesinden gerçekten yanayım, ancak Dünya Kupası seçkinlere yönelik bir etkinlik olmalı. Aksi takdirde para ödeyen daha fazla televizyon kanalı olacak, ancak buna karşılık tek bir şey feda edilecek: futbolun kendisi."

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