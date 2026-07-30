Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya, FIFA turnuvalarının geleceğine ilişkin projeleri etrafında dönen tartışmalar üzerine sert eleştirilerde bulundu ve Avrupa'nın onayını almayan herhangi bir planı boşa çıkaracak güce sahip olduğunu vurguladı.

Hoeness, Alman "sport1" sitesine bugün perşembe günü yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Şahsen, Avrupalıların gerçek güçlerinin ne kadar büyük olduğunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. Avrupa olmadan hiçbir turnuva bir şey ifade etmez."

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Ve şunları ekledi: "Eğer Avrupa birleşir ve uyum içinde hareket ederse, Bay Infantino bu planı geçiremez."

Sözlerini alaycı bir şekilde şöyle tamamladı: "Eğer (Infantino) Dünya Kupası'nda Fiji ile Cape Verde'yi karşı karşıya izlemek istiyorsa, buyursun yapsın."

Hoeness'in açıklamaları, Infantino'nun son planlarına, başta Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünün özel sektör yatırımcılarına satılması projesi olmak üzere, Avrupa'da yükselen itirazlar gölgesinde geldi.

Bu öneri, turnuvanın bağımsızlığının korunması ve bir yatırım varlığına dönüştürülmemesi yönündeki taleplerin ortasında, Avrupa kıtası içinde geniş bir eleştiri dalgası doğurdu.