Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness'in, takımın yıldızı Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı tartışmalı açıklamalar, oyuncunun sakatlığından toparlanmaya devam ettiği bir dönemde Bavyera kulübünün koridorlarında rahatsızlık yarattı.

Hoeness, dün pazar günü, Jamal Musiala'nın yeniden en iyi seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüphe dile getirmesinin ardından manşetlere taşınmıştı; bu şüpheler, oyuncunun nörolojik durumuna ilişkin teşhis ve tekrar eden sakatlık sorunları gerekçesiyle ortaya atılmıştı.

Hoeness, BR kanalındaki görünümü sırasında diğer açıklamalarının yanı sıra şunları söyledi: "Düşünün ki Bayern Münih şimdi onun sözleşmesini sorgulamaya karar verse ve ona dese ki: Şu anda sunabildiklerin, sözleşmede üzerinde anlaşılanlarla artık örtüşmüyor."

Yerel "TZ" sitesinin aktardığına göre, 74 yaşındaki yöneticinin açıklamaları kulüp içinde rahatsızlık yarattı; zira dile getirdiği endişelerin içerik açısından anlaşılır olduğu, ancak bunları ifade etmek için seçtiği yöntemin gereksiz olduğu yönünde bir his hâkim. Öfkenin ana kaynağı, mevcut saha dışı kalma durumuyla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Hoeness'in Musiala'nın nörolojik durumunu yeniden gündeme getirmesinde yoğunlaşıyor; zira 23 yaşındaki oyuncu bir kas yırtığından toparlanıyor.

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Musiala, sezonun daha önceki bir döneminde iki kez bilincini kaybetmişti, ancak kullandığı ilaçların dozları ayarlandıktan sonra son iki ayda başka herhangi bir nöbet yaşamadı; bu da durumunun büyük ölçüde kontrol altına alındığı anlamına geliyor.

Rapor ayrıca, Alman millî oyuncunun, kendisini sürekli açıkça destekleyip motive etmeye özen gösteren Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany için maçların gidişatını değiştirebilecek en önemli koz olmayı sürdürdüğüne de dikkat çekti.

Aynı siteye göre, Hoeness de kendi adına Musiala'yı motive etmeyi amaçlıyorsa, kesinlikle Kompany'nin izlediği yöntemden tamamen farklı bir üslup seçmiş oldu.

Lothar Matthäus: Başka bir bakış açısı

Bayern efsanesi Lothar Matthäus ise şunları söyledi: "Mutlaka bir şey olmuş olmalı. Bir oyuncunun bir kas yırtığı yüzünden yedi hafta sahalardan uzak kalması mantıklı değil. Belki ikinci bir yırtık olmuştur ya da sakatlık daha ciddiydi. Bayern Münih gayet iyi biliyor: Musiala rehabilitasyon programında zaten bir aksilik yaşadı. Antrenman seanslarından birinde yeniden ağrı hissetti ve bunun sonucunda antrenmanların hacmi derhal azaltıldı."

Matthäus, Hoeness'in açıklamalarıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Belki Musiala'yı biraz motive etmek, önümüzdeki haftalarda ve aylarda elinden gelenin en iyisini yapmaya ve güçlü bir şekilde geri dönmeye itmek istedi. Jamal Musiala'nın yerinde olsaydım, bu Uli'ye 'İşte geri döndüm' demem için yeterli bir dürtü olurdu. İşte o zaman Uli insanların en mutlusu olurdu, çünkü Jamal takıma değerli bir katkı olarak geri dönmüş olacak."

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