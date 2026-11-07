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Yanik Spalt, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çok güçlü bir performans sergiledi. Genç oyuncu, VfB Stuttgart'ın büyük sorunlarından birini çözebilir mi?

VfB Stuttgart, salı akşamı Galatasaray karşısında bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı. Stuttgart temsilcisinin genel olarak iyi oynadığı maçta 90 dakika sonunda skor tabelasında 0-2 (0-2) yazıyordu. Bunda, takımın bu sezon daha önce de sık sık olduğu gibi rakip kale önündeki oyununu gole dönüştürememesi ve ilk dakikalarda Jamie Leweling'in iki kez direğe takılması gibi çok net fırsatları dikkatsizce harcaması da etkili oldu.

Yine de tecrübeli Türk ekibi karşısında deplasmanda alınan bu yenilgi, teknik direktör Sebastian Hoeneß'in takımı için sportif açıdan büyük bir felaket değil. VfB, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta yedi puan topladı. Buna, favori Atletico Madrid karşısındaki güçlü performansıyla aldığı bir puan da dahil. Stuttgart, Gala karşısında üç puanı alıp ara tura doğru dev bir adım atmayı elbette isterdi. Böylece on puana ulaşacak Stuttgart ekibinin, kalan dört maçta eleme aşamasını kaçırması çok zor olacaktı. Bu fırsat İstanbul'da kaçtı.

Bununla birlikte Stuttgart, Rams Park'taki maçtan pek çok olumlu çıkarımla ayrıldı. VfB, geçen hafta sonu Bundesliga'da Bayer 04 Leverkusen'i 4-2 yendiği maçta olduğu gibi oyunun büyük bölümünde futboluyla etkileyiciydi. Sezon başında Hoffenheim, Hamburg ve Mönchengladbach'a karşı alınan yenilgilerin de eşlik ettiği, zaman zaman yaratıcılıktan uzak ve dağınık performansların ardından takım, yavaş ama emin adımlarla uyum sağlıyor ve Hoeneß'in taktik planını giderek daha iyi uyguluyor gibi görünüyor.

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Stuttgart teknik direktörü ayrıca, bu yazdan beri kadrosunda Yanik Spalt gibi gelecek vadeden genç bir yetenek bulunduğunu görmüş olmalı. Spalt, henüz nispeten genç yaşına rağmen VfB'nin büyük sorunlarından birini çözebilecek özelliklere şimdiden sahip.

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Yanik Spalt'ın VfB Stuttgart formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı nasıl geçti?

19 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, Galatasaray karşısında biraz da beklenmedik biçimde süre aldı. Eski kaptan Atakan Karazor'un uyluğundaki şikâyetler nedeniyle 17. dakikada sahadan erken ayrılmak zorunda kalması üzerine Spalt'ın oyuna girmesi gerekti. Böylece İstanbul'un "cehennem" atmosferinde bir bakıma doğrudan zor bir sınavın içine atıldı. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında, zorlu koşullar altında şaşırtıcı derecede etkileyici bir performans sergiledi.

VfB oyuncusu, kulakları sağır eden tribün atmosferinden pek etkilenmedi. Sorumluluk almaktan kaçınmadı, her ikili mücadeleye girdi, top istedi ve cesurca ileri çıkmanın yollarını aradı. Takım arkadaşı Deniz Undav, "Harikaydı" diyerek onu övdü. Maçın heyecanı içinde, merkez orta sahada oynayan Spalt'ın Şampiyonlar Ligi'nde onlarca maça çıkmış deneyimli bir oyuncu olmadığını bile unuttu: "Sanki tecrübeli bir oyuncuydu. Her topu istedi, ikili mücadelelere girdi, topla dönüp oyunu yönlendirmek istedi. Şapka çıkarılır. Üstelik bunu, o atmosferdeki o statta yaptı."

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Sportif sorumlular da benzer değerlendirmelerde bulundu. Hoeneß, oyuncusunun performansını "olağanüstü iyi ve olgun" olarak nitelerken sportif işlerden sorumlu genel müdür Fabian Wohlgemuth şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkmak için daha sessiz yerler var. Oyuna girer girmez bir ikili mücadeleye girdi, kararlılıkla mücadele edip kazandı. Bunlar, gece yatarken zihninizden geçirdiğiniz anlardır. Böyle bir maçta bu kadar hazır olmak olağanüstü. Bu, onun için çok özel bir andı."

Getty Images

Yanik Spalt, VfB Stuttgart'ın büyük bir sorununu çözebilir mi?

Spalt'ın bu sezon Stuttgart A takımında daha büyük bir rol oynayacağı, hazırlık döneminde belli olmaya başlamıştı. TSG Balingen, Kickers Offenbach, FC Fulham ve FC Paris'e karşı oynanan hazırlık maçlarında kayda değer süreler aldı. Özellikle Fransız ekibine karşı performansı dikkat çekti. Wohlgemuth, o dönemde de genç Avusturyalının "çok, çok iyi bir performans" sergilediğini düşünüyordu. Spalt ardından kalıcı olarak A takım kadrosuna alındı ve o tarihten bu yana takımın oynadığı 14 resmi maçın 11'inde kadroda yer aldı.

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A takımda ilk kez Bundesliga'nın 2. haftasında, 1. FC Köln'e karşı iç sahada oynanan maçın son bölümünde oyuna girerek forma giydi. Bir hafta sonra Hoffenheim deplasmanında 55 dakika sahada kaldı. Galatasaray karşısında ise 72 dakika süre aldı; bu, VfB formasıyla önceki maçlarında aldığından belirgin biçimde daha uzundu.

Yakın gelecekte de bu durumun pek değişmesi beklenmiyor. Spalt'ın performansındaki sıçrama, VfB açısından neredeyse bir şans olarak görülüyor. Zira merkez orta saha, bu sezon Stuttgart'ın tam da aşil topuğu. Kulüp, yaz transfer döneminin başlarında Grischa Prömel'in (TSG Hoffenheim) bonservis bedeli ödemeden transferini tamamladıktan sonra savunmanın önündeki mevkiler için kadro planlamasını bitirmiş görünüyordu.

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Ancak Chema Andres'in son anda ayrılması, VfB'yi birdenbire oyuncu sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı. Premier League kulübü Brighton & Hove Albion, transfer döneminin son gününde genç İspanyol için Stuttgart'a yaklaşık 22 milyon euro ödedi. Hoeneß, takımın değişmez isimlerinden Stiller'in yanında önce transferini istediği Prömel'i denedi. Ancak ikili şu ana kadar teknik direktörün arzu ettiği uyumu yakalayamadı. Özellikle Prömel beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bu nedenle yazın kaptanlığı elinden alınan Karazor, bir süreliğine yeniden Stiller'in yanındaki yerini aldı.

Durum artık daha da zorlaştı. Stiller, bir buçuk hafta önce SC Paderborn ile oynanan DFB-Pokal maçında devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve adduktor bölgesindeki sakatlığı nedeniyle belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacak. Karazor ise Gala karşısında kas ezilmesi yaşadı. Bu yüzden cumartesi günü Werder Bremen'e karşı oynanacak maçta büyük olasılıkla forma giyemeyecek.

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Bu durum Spalt'a, forma giymek için yeni gerekçeler sunma fırsatı veriyor. Hoeneß, salı akşamı Avusturyalı oyuncunun "daha fazla süre almayı hak ettiğini gösterdiğini" vurguladı. Spalt, Bremen karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkabilir.