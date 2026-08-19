Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, bugün çarşamba günü, Alman milli orta saha oyuncusu Jamal Musiala'nın yaşadığı sağlık krizine dair yeni ayrıntılar açıkladı.

Musiala, geçtiğimiz cumartesi günü Bavyera ekibinin Leipzig'i hazırlık maçında 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada, sahaya sonradan girmesinin ve üçüncü golü kaydetmesinin ardından yalnızca birkaç dakika sonra herhangi bir temas olmadan yere yığıldı; aynı durum dün salı günü Bayern'in Heidenheim'ı 4-2 yendiği maçta da tekrarlandı.

Alman oyuncu, doktorların durumunu geçici ve tedavi edilebilir nörolojik bozukluklar olarak teşhis ettiğini ve kendisi için ciddi bir sağlık riski bulunmadığını belirtti.

Hoeness, "Sky Sport - Almanya" kanalına yaptığı açıklamalarda, Musiala'nın başına birkaç gün içinde ikinci kez gelenin kendisini "gerçekten şoke ettiğini" söyleyerek şunları ekledi: "Söyleyecek söz bulamadım, bu bana çok nadir olur. Yatağa Jamal'ı düşünerek gidiyorum, sabah da onu düşünerek uyanıyorum. Jamal'ı kayıtsız şartsız destekliyoruz."

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Bayern'in onursal başkanı, kulübün bir süredir oyuncuda bazı sorunlar bulunduğundan haberdar olduğunu, ancak bunların daha önce sahada ortaya çıkmadığını açıkladı.

Hoeness sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir trajedi, özellikle de Jamal için. Sorunların varlığına dair bazı işaretler vardı, ama daha önce kulüpte başına gelmemişti. Ancak şimdi, cumartesi ve dünkü iki olayla birlikte, sorun her şeyden önce bir birey olarak Jamal için, aynı zamanda da orta vadede kulüp için bir sorun haline geldi. Hepimiz söyleyecek söz bulamıyoruz ve buna hazırlıklı değildik. Bu durumla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz gerekecek."

Bayern Münih hata mı yaptı?

Hoeness, Bayern'in Musiala'yı antrenmanlara ve maçlara döndürmeden önce ona daha uzun bir dinlenme süresi tanıması gerektiğini savunan eleştirileri reddederek, uzman doktorların kulübe oyuncunun en üst düzeyde spor yapması için yeşil ışık yaktığını vurguladı.

Hoeness şöyle konuştu: "Uzmanlar ve onu tedavi eden nörologlar, kendi görüşlerine göre Jamal'ın üst düzey spor yapmasına engel bir durum bulunmadığını bize yazılı olarak teyit etti. O andan itibaren geceleri biraz daha rahat uyumaya başladık. Ama şimdi, açıkçası, bu yeni duruma alışmamız gerekiyor. Söyleyecek söz bulamıyorum."

Hoeness ekledi: "Aynı durum yakın zamanda tekrar yaşanmazsa, aldığı ilacın yardımcı olacağını öngörmüştük. Ama 4 gün sonra, aynı şekilde tekrar yaşanınca hayrete düştüm."

Hoeness, Bayern'in Dünya Kupası öncesinde Musiala'nın yaşadığı sorunların niteliğinden net bir şekilde haberdar olmadığını belirterek şöyle açıkladı: "Bazı işaretler vardı, ama antrenman yapıyor ve maçlara çıkıyordu. Ancak bu sorunların performansını mı etkilediğini, yoksa bunun ayak bileği sorunlarından mı kaynaklandığını bilmiyorum."

Musiala'nın sorununu alenen konuşma kararının kulüp yönetimiyle varılan bir anlaşmanın ardından geldiğini açıklayan Hoeness şunları söyledi: "Pazartesi günü Max Eberl (sportif direktör), Jamal'ın kendisi, menajeri ve takımın iki doktoru arasında bir toplantı yapıldı. Cumartesi günkü olayın tekrarlanması halinde Jamal'ın konuyu alenen konuşacağı yönünde bir anlaşmaya varıldı ki dün de bu gerçekleşti."

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