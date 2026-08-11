Faslı milli oyuncu Achraf Dari'nin Wydad'a dönüş transferi, son saatlerde beklenmedik gelişmelere sahne oldu. Mısır ekibi Al Ahly'nin savunmacısının eski takımına dönme isteği, transferin dengelerini yeniden değiştirebilecek mali bir engele takıldı; oyuncu, kulüpte kalan mali alacaklarının tamamını almakta ısrar ediyor.

Achraf Dari, dün pazartesi akşamı, takımdaki durumunu ve geleceğini görüşmek üzere Al Ahly yöneticileriyle bir toplantı yaptı; ancak oyuncu, görüşme sırasında sözleşmesinde belirtilen ve kalan iki sezona ait, değeri 2 milyon doları aşan alacaklarından feragat etmeyi reddetti.

Faslı "Le360 Sport" sitesi, Al Ahly yöneticilerinin bu tutum karşısında, Faslı savunmacının önümüzdeki sezon takımda kalma ihtimali konusunda teknik direktör Houssine Ammouta'nın görüşüne başvurmaya karar verdiğini aktardı.

Aynı kaynağa göre Ammouta, özellikle Dari'nin fiziksel durumundaki iyileşme ve son dönemde herhangi bir sakatlık yaşamaması nedeniyle, oyuncunun Al Ahly'de kalması ihtimaline sıcak baktı.

Teknik direktör ayrıca, Dari'nin İsveç ekibi Kalmar ile geçirdiği kısa deneyim sırasında sergilediği seviyeden memnun kaldığını belirtti; bu deneyim, oyuncunun bir süre uzak kaldıktan sonra rekabet ritmini yeniden kazanmasına yardımcı oldu.

Achraf Dari, geçtiğimiz kış transfer döneminde Kalmar'a kiralık olarak gitmiş, İsveç Ligi'ndeki deneyiminin ardından Al Ahly kadrosuna geri dönmüştü.

Dari'nin Wydad'a dönüşünü tehdit eden şart

Ammouta'nın oyuncunun kalmasına sıcak bakmasına rağmen, Dari'nin Al Ahly'den ayrılma ihtimali hâlâ geçerli; ancak bunun gerçekleşmesi artık Faslı oyuncunun mali bir feragatte bulunmasına bağlı.

Ortaya atılan bilgilere göre Dari'nin, kulüple bağını sona erdirmek ve bir sonraki durağına transferine olanak sağlamak için Al Ahly'deki kalan mali alacaklarının yaklaşık yarısından vazgeçmesi gerekecek.

Bu gelişme, Achraf Dari ile Wydad arasında oyuncunun önümüzdeki sezon Faslı takıma dönmesi konusunda bir anlaşma bulunması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor; bu durum, oyuncunun geleceğini gerçek bir yol ayrımına getiriyor.

Dari mali haklarının tamamını almakta ısrar ederken, Ammouta oyuncunun Al Ahly'de kalmasına sıcak bakıyor; Wydad ise nihai durumu ve eski savunmacısını yeniden kadrosuna katma ihtimalini bekliyor.

Böylece Achraf Dari'nin Wydad'a dönüşü, Al Ahly ile mali tarafın çözüme kavuşmasına bağlı hale geldi; oyuncunun alacaklarında ısrarcı olması ise onu önümüzdeki sezon Mısır kulübündeki macerasını sürdürmeye itebilir.