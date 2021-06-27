Danimarka teknik direktörü Hjulmand, takımın yükselişinde Eriksen’e olan sevgilerinin pay sahibi olduğunu düşünüyor.

Amsterdam’da oynanan son 16 turu karşılaşmasında Galler’i dört golle deviren Danimarka, adını çeyrek finale yazdıran ilk ekiplerden biri oldu.

Hjulmand’ın öğrencileri, turnuvadaki ilk maçlarında Eriksen’in talihsiz bir olay yaşamasının ardından güçlü bir dönüş yapmayı başardılar. Hjulmand, bu konuya dair açıklamalarda bulundu.

Neler söylendi?

“Christian yere yığılıp kaldığında benim için her şey değişti. Olay birden bambaşka bir hale büründü. Ayağa kalkabilmek için sevgiye ve desteğe ihtiyacımız vardı.”

“İnanması güç ama işin gerçeği bu. Buraya gelip bizi destekleyen tüm Danimarkalılara çok teşekkür ederim. Onlara çok, çok minnettarım.”

“Maçta her şey istediğimiz gibi gitmedi ama saha içinde gelişmeye devam ediyoruz. Oyuncularıma bu konuda hayranım, onlar gerçek birer savaşçı!”

Danimarka’nın Galler karşısındaki baskın performansı

Johan Cruyff Arena’daki maça Galler daha iyi bir başlangıç yapmıştı ama ilerleyen süre zarfında stadyumdaki taraftarlarından da büyük bir destek alan Danimarka, etkinliğini artırmaya başladı ve oyun üstünlüğünü de ele geçirdi.

Kasper Dolberg’in kaydettiği iki golün ardından turnuvanın Danimarka adına yıldızlarından olan Joakim Maehle farkı üçe çıkarmıştı. Uzatma dakikalarında ise Martin Braithwaite skoru tayin eden golü kaydetmişti. Ayrıca bu periyotta Gallerli Harry Wilson da kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Hjulmand, maç sonunda Dolberg’in performansına övgüde bulundu: “Kasper bizim yıldız santrforumuz. Onu çocukluğundan beri tanıyorum. Yakın dönemde sakatlıklarla ve koronavirüsle boğuştu ancak güçlü bir dönüş yapmayı başardı. İlk etapta ondan fazla yararlanamadık ancak antrenmanlarda kondisyonunu yakaladığını gördüğümüzde onu sahaya sürdük. Onun böyle bir patlama yapmasını bekliyordum.”

“Danimarka çeyrek finallerden ilerisini görebilir mi?” sorusuna ise Hjulmand şu şekilde cevap verdi: “Bu aşamada o kadar ilerisini düşünmeye gerek yok ancak bunun için savaşacağımıza dair söz verebilirim.”

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