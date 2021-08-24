Avrupa Ligi

HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Samet Çayır
AA
Sarı-lacivertliler, skor avantajıyla gittiği Finlandiya'da tur arıyor.

Süper Lig'e ikide iki yaparak süper başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde sahne alıyor.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta Kadıköy'de kısıtlı kadrosuna rağmen 1-0 devirdiği HJK Helsinki'ye konuk oluyor.

HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Kritik mücadele 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

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Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı, TV 8'den canlı olarak ekranlara gelecek.

HJK Helsinki - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

HJK Helsinki: Jakob Tannander, Janne Saksela, Valtteri Moren, Daniel, O'Saughnessy, Luis Carlos Murillo, Santeri Hostikka, Tim Sparv, Jair, Tavares Silva, Riku Riski, Roope Riski, Filip Valencic.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Mesut Özil.