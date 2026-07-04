Hızlı sol bek, Real Betis’ten ayrılıp Eredivisie’de üç yıllık sözleşme imzaladı

Darling Bladi, derhal Eredivisie’ye transfer oluyor. Sol bek, Real Betis’ten ayrıldı ve sc Heerenveen ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı; ayrıca kulüp, sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonuna da sahip.

22 yaşındaki Bladi, geçtiğimiz sezon neredeyse tamamen Betis'in ikinci takımında forma giydi ve bu takımda bir gol ve iki asist kaydetti. Ayrıca, bir Copa del Rey maçında ilk takımda bir kez forma giydi.

Bladi, İspanya macerasına başlamadan önce Fransa’nın Bourg-en-Bresse ve AS Saint-Étienne kulüplerinde forma giymişti. Son bahsedilen kulüpte, şu anda Abe Lenstra Stadyumu’nda değerli bir oyuncu olarak kabul edilen Maxence Rivera ile birlikte oynamıştı.

Teknik direktör Johan Hansma, kulübün web sitesinde “Sol bek pozisyonunu potansiyeli yüksek bir oyuncuyla ikili hale getirebildiğimiz için çok mutluyuz” diyor.

“O, fiziksel olarak güçlü, hızlı ve hem savunmada hem de hücumda takıma katkı sağlayan sol ayaklı bir sol bek,” diyor Hansma umut verici bir şekilde.

Voetbal International’a göre, Bladi’nin transferi, Panathinaikos’un Heerenveen’de sol bek pozisyonunda şu anda ilk tercih olan Vasilios Zagaritis’e gösterdiği ilgiden ayrı düşünülemez.

"Niteliklerim mi? Çok hızlıyım," diyor Bladi. "Sahada hırslıyım. Her zaman daha fazlasını istiyorum. Bence en büyük gücüm bu: hızım ve azmim," diyor Orly'de büyüyen Bladi, ki kendisi Pazartesi günü resmi olarak kadroya katılacak.