Hızlı hamle: Barcelona, Bayern Münih yıldızının kuzeninin peşinde

Barcelona, mevcut transfer döneminde Alman ekibi Hamburg'un savunmacısını kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Sky Sport Almanya muhabiri gazeteci Florian Plettenberg'e göre, Barcelona ile Hamburg arasındaki görüşmeler halen devam ediyor. Katalan kulübü, genç savunmacı Mikael Baza'yı kadrosuna katmak isterken, oyuncu da İspanya'da yeni bir tecrübe yaşamaya büyük istek gösteriyor.

16 yaşındaki Baza, stoper mevkiinde forma giyiyor ve sol ayağını iyi kullanmasıyla öne çıkıyor. Hamburg ile sözleşmesinin bitmesine ise yalnızca bir yıl kaldı; bu da transfer sürecini kolaylaştırabilir.

Sky Almanya muhabiri, Barcelona'nın oyuncuyu doğrudan A takıma dahil etmeyi planlamadığını açıkladı. Kulüp, gelişimi için bir program hazırladı; bu program Barcelona Atlètic ve Barcelona 19 yaş altı takımıyla başlayacak, ardından gelişimini sürdürmesi halinde kademeli olarak A takıma yükseltilecek.

Mikael Baza, Bayern Münih'in yıldızı Alman savunmacı Jonathan Tah'ın kuzeni olması nedeniyle ayrıca medyanın ilgisini çekiyor.

Barcelona yetkilileri, genç savunmacının önümüzdeki yıllarda en dikkat çekici savunma yeteneklerinden biri olabilecek niteliklere sahip olduğunu düşünüyor. Bu da kulübü, diğer Avrupa kulüpleri görüşme masasına oturmadan önce onu kadrosuna katmak için erken harekete geçmeye sevk etti.