Atletico Madrid, hücum hattıyla ilgili birçok soru işareti bulunurken transfer sezonunun son saatlerine giriyor.

Julian Alvarez'in geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, Alexander Sörloth'un Madrid ekibindeki serüvenini sürdüreceği görülüyor. Öte yandan Rojiblancos, hücum seçeneklerini tamamlamak için yeni bir forvetle anlaşmak istiyor ve bu bağlamda Kanadalı Jonathan David'in adı giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

"Sport" gazetesi, Juventus forveti Jonathan David'in, Nicolas Jackson gibi diğer seçeneklerin hesaplardan çıkmasının ardından Atletico Madrid'in en önemli hedeflerinden biri hâline geldiğini aktardı.

Atletico, Kanadalı forvetin durumunu halihazırda sorgulamış durumda ve görüşmeler kademeli olarak ilerleyerek müzakerelerde kritik bir noktaya ulaştı.

Kuşkusuz Alvarez'in durumu, Atletico Madrid'in hamlelerinin büyük bir kısmını açıklıyor. Zira Arjantinli forvet, teknik direktör Simeone'nin projesinde hâlâ önemli bir oyuncu; ancak geleceği son haftalarda belirsizlik hâliyle çevrilmiş durumdaydı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun açıkladığı son bilgilere göre, Jonathan David, Atletico Madrid'e transfer olma kapısını halihazırda araladı.

İlgili tüm taraflar arasındaki temaslar sürerken, Juventus, Kanadalı forvetin ayrılığı konusunda müzakereye hazır olduğunu gösteriyor.

Romano, Atletico Madrid'in Kanadalı forvetle anlaşmak için ilk teklifini halihazırda sunduğunu belirtti.

Rojiblancos'un isteği, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak.

Ayrıca Jonathan, Atletico Madrid'e transfer olma ihtimaline halihazırda onayını verdi; ancak Juventus, yerine bir oyuncuyla anlaşamazsa onun ayrılmasına izin vermeyecek.

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