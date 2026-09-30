Sport Bild'in haberine göre, Jürgen Klopp'un Red Bull'da Küresel Futbol Başkanı olarak halefi olan Roger Schmidt'in, Arjantinliyi görevden almama ve onunla yola devam etme yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Schmidt'in ayrıca kulüp yöneticilerini, kamuoyu önünde Demichelis'in arkasında durmaları konusunda teşvik ettiği ifade edildi. Nitekim bu da Como Calcio karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-4'lük ağır yenilginin ardından gerçekleşti.

"Elbette son günlerde kulübümüzle ilgili olarak medyada ve sosyal ağlarda nelerin tartışıldığını fark ettik. Biz çok hırslıyız ve kendimize karşı eleştireliz. Aynı zamanda sakin kalıyor, odaklanıyor ve kulüp olarak birlikte duruyoruz. Bu, tüm çalışanlar, takım ve teknik ekibin tamamı için geçerli. Herkes bizim desteğimize ve güvenimize sahip" dedi dönemin sportif direktörü Marcel Schäfer.

Arjantinliye, kulübün yaz aylarında çok sayıda değişiklik yaptığı konusunda hak vermek gerektiği vurgulandı. Schäfer, "Yeni oyuncular takıma entegre edildi ve aynı zamanda sürekli sakatlıklarla mücadele edildi. Şimdi önemli oyuncular geri dönüyor. Yeni oluşturulmuş bir takımın birbirini bulması ve oyun işleyişini geliştirmesi zaman alır. Gerçek bu" ifadelerini kullandı.

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Martin Demichelis neden eleştiriliyor?

Demichelis, Saksonya ekibinde teknik direktörlük görevini, görevden alınan Ole Werner'in yerine ancak geçen yaz üstlenmişti. Uzun yıllar Bayern Münih forması giyen savunmacı, daha önce İspanya'da küme düşen RCD Mallorca'da görev yapmıştı.

Eintracht Trier'e karşı DFB-Pokal'da alınan 6-0'lık galibiyet ve Bundesliga başlangıcında Borussia Mönchengladbach karşısındaki 3-0'lık zaferle yapılan başarılı başlangıcın ardından, son haftalarda sonuçlar gelmemeye başladı.

O tarihten bu yana dört maçta yalnızca bir galibiyet alındı, bu nedenle Saksonya ekibi puan tablosunda sadece altı puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu yüzden son haftalarda, Leipzig'in teknik direktörüyle erken bir ayrılığa gidebileceğine dair söylentiler yeniden gündeme geldi.